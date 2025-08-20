Ataşehir’de temel atıldı, projeler açıldı

Ataşehir Belediyesi, ilçe halkına eğitim ve sağlık alanlarında sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik hazırladığı projelerin açılışını büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Ataşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan açılış ve temel atma törenine; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Ferhatpaşa Mahallesi’nde düzenlenen tören esnasında, “Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi”nin temeli atılırken, yeni binasında hizmet vermeye başlayacak “Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi”nin de açılışı yapıldı. Ayrıca, yakın zaman önce talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anısını yaşatmak için, onun ismi verilen “Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevi”nin de tanıtımı yapıldı.

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, projelerin Ataşehir’in eğitim ve sağlık altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlar olduğunun altını çizerek şu sözleri dile getirdi: “2008'de Ataşehir ilçe oldu ve o günden bugüne tüm seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etti. İlk başta düşük oy oranlarıyla kazandığımız bu ilçeyi her seçimde biraz daha güçlü oylar alarak kazandık. Çünkü Ataşehir'in görünen yüzünü önemsediğimiz, oranın güzelliklerini ön plana çıkardığımız gibi, esas Ataşehir'in görülmeyen yüzünü, hizmete muhtaç yüzünü, kollanması, kayrılması ve pozitif ayrımcılığa tabi tutulması gereken tarafına çok daha fazla önem verdik.”

Özel, “Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'a geldiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kreş sayısı sıfırdı, bir tane kreş yoktu. Şu ana kadar İBB tarafından 111 tane kreş hayata geçmiş durumda. Bugün temelini atacağımız bu kreşle birlikte, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin açtığı ya da inşaat halinde olan kreş sayısı ise 708. Bu 708 tane kreşle gurur duyuyoruz” dedi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel açılışta yaptığı konuşmada şu sözleri dile getirdi, “Bugün hayalini kurduğumuz iki büyük projemizi hayata geçirmenin; birini açmanın, diğerinin ise temelini atmanın gururunu yaşıyoruz. En önemli projelerimize, 31 Mart 2024 seçimlerinde en az oy aldığımız mahalleden başladık. Seçilir seçilmez ilk asfaltlama çalışmasını Ferhatpaşa'da başlattık. Yine Ataşehir'in en modern kreşini Ferhatpaşa'ya yapıyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak halkın her derdine derman olmaya çalıştık. Her hayaline ortak olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Adıgüzel, “Biz, bugün burada, sadece bir tıp merkezinin açılışını yapmıyoruz, sadece bir kreşin temelini atmıyoruz. Burada; halkçı belediyeciliğin, eşitliğin, umudun, inancın, geleceğe güvenle bakmanın temelini atıyoruz. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, yaş alanlar için, kısacası 7’den 70’e tüm Ataşehirliler için hizmet üretiyoruz. Tıp Merkezimiz modern bir alanda, deneyimli uzman kadrosuyla Ataşehirli komşularımıza ücretsiz, güvenli, kapsamlı ve erişilebilir sağlık hizmeti sunacak. Poliklinik hizmetlerinden acil müdahaleye, psikolojik destekten daha pek çok alana kadar, sağlığın en temel hakkımız olduğu bilinciyle hareket ettik” dedi.

“ÇOCUKLAR DOĞAYLA KUCAKLAŞACAK”

Temeli atılan Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi hakkında da bilgi paylaşan Adıgüzel, “Gündüz Bakımevimiz, tam 1.070 metrekarelik bir alanda, 6 dersliğiyle 160 evladımıza yuva olacak. 300 metrekarelik hobi bahçesinde, çocuklarımız kendi sebze ve meyvelerini yetiştirecek, doğayla kucaklaşacak. Yağmur suyu toplama sarnıcı ve güneş enerjisi sistemiyle çevre dostu bir yapı olması da, onlara bırakacağımız yaşanabilir bir dünyanın ilk adımı olacak” ifadelerini kullandı.

İlçede bulunan bir başka çocuk gündüz bakımevine, Manisa'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adını verdiklerini belirten Adıgüzel, “Ferdi Zeyrek’in hayali ve ismi Ataşehir’de yaşasın istedik. Barbaros Mahallemizde 1.527 metrekarelik alanda 13 sınıfta, 200 öğrenciye eğitim veren Çocuk Gündüz Bakımevimize geçtiğimiz günlerde çok genç yaşta aramızdan ayrılan, sadece Manisa'nın değil, tüm Türkiye'nin sevgi ve saygıyla andığı, yol arkadaşımız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek'in adını verdik” dedi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamını ileterek başladığı konuşmasında şunları ifade etti: “Yuvamız İstanbulları açtık ve açmaya devam ediyoruz. Ekrem Başkanımızın başlattığı bu seferberlik ile ilçe belediye başkanlarımız da kendi ilçelerinde evlatlarımız için hızlıca kreşler açtı. Daha fazla çocuğa hizmet verebilmek için, var olanların da kapasitesini arttırdılar. Yuvamız Ataşehir ile Ataşehir'in çocukları güvenli ve nitelikli bir eğitim yuvasına kavuşacak” diye konuştu.

36-66 aylık Ataşehirli çocuklara çok yönlü eğitim programı sunacak olan Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi’nin temel atma töreni yoğun ilgiyle gerçekleşti. Efor Holding iş birliğiyle kurulan çocuk bakımevi, 1070 m²’lik bir alanda inşa edilecek. 6 derslikli binada 160 çocuk eğitim alacak, ayrıca 300 m²'lik bir hobi bahçesi de çocukların doğayla iç içe büyümelerini sağlayacak. Bu doğa dostu projede, yağmur suyu toplama sarnıcı ve güneş enerjili sistemler gibi çevre dostu uygulamalar da yer alacak.

TIP MERKEZİ YENİ BİNASINDA HİZMETE GİRDİ

Ataşehir Belediyesi’nin, ilçenin sağlık hizmetlerindeki kapasitesini artırmak üzere attığı adımla birlikte “Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi” yeni binasında hizmet vermeye başladı. Bu proje sayesinde, Ataşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Tıp Merkezi, daha geniş alanda daha kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasına olanak sağlayacak. Böylece Ataşehir halkının modern ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak. Ferhatpaşa Mahallesi Toplum Caddesi No:34-36 adresinde, modern altyapı ve uzman sağlık ekibiyle hizmet verecek tıp merkezi; “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği”, “Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği”, “acil servis” ve “psikolojik danışmanlık servisi” hizmetlerini sunacak.

Toplum hizmetine olan katkıları ve özellikle çocuklara yönelik projeleriyle hafızalara kazınan Ferdi Zeyrek’in adını yaşatmak ve anısını gelecek nesillere taşımak için önemli bir adım atan Ataşehir Belediyesi, ilçede bulunan bir gündüz çocuk bakımevini onun adını vererek yeniden hizmete sundu. Barbaros Mahallesi’nde bulunan gündüz çocuk bakımevinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılarak, ismi "Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevi" olarak değiştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, 1527 metrekare alan üzerinde bulunan ve 13 sınıfta 200 öğrenciye eğitim sunan çocuk bakımevinin dış binası boyandı ve yeşil alanı yeniden düzenlendi.