Ataşehir’de ücretsiz çamaşırhane açıldı

Ataşehir Belediyesi, Rotary Kulübü işbirliği ile ihtiyaç sahibi yurttaşlar ve üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir hizmeti daha başlattı. Ücretsiz olarak hizmet verecek olan Çamaşırhane’nin açılışı yurttaşlar tarafından ilgi gördü. Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, bu hizmetin, özellikle gelir düzeyi düşük aileler ve eğitimine devam eden gençler için önemli bir destek olacağını vurguladı.

Adıgüzel, projeye ilişkin şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışımızla, insana dokunan, yaşamı kolaylaştıran projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Hiçbir komşumuzun temel ihtiyaçlardan mahrum kalmaması, çocuklarımızın okula aç gitmemesi ve eşit eğitim imkânlarına kavuşması için gece gündüz demeden çalışıp projeler üretiyoruz. İhtiyaç sahibi komşularımız ve ilçemizde ikamet eden üniversite öğrencilerimiz için ücretsiz Çamaşırhane hizmetimizi başlatıyoruz. Rotary Kulübü’nün de katkı sunduğu, toplam 14 adet çamaşır ve kurutma makinesiyle hizmet vereceğimiz çamaşırhanemizle komşularımızın ve öğrencilerimizin hijyen ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.”

Ataşehir’i daha yaşanabilir, dayanışma ruhunun güçlü olduğu ve herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir ilçe haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Adıgüzel, sosyal belediyecilik anlayışıyla temel ihtiyaçlardan eğitime, sağlıktan sosyal yaşam alanlarına kadar geniş bir yelpazede hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Adıgüzel, “Aşevimizin de kapasitesini artırarak her gün iki öğün, dört çeşit sıcak yemeği komşularımızın sofralarına ulaştırıyoruz. Aynı zamanda yakın zamanda başlattığımız evde temizlik hizmetimizle yaş almış ve özel gereksinimli komşularımıza da destek oluyoruz” diyerek Ataşehir’de kimseyi yalnız bırakmayacaklarının altını çizdi. Adıgüzel, “İhtiyaç sahibi çocuklarımıza beslenme paketleri ve kırtasiye destekleri sağlıyoruz. Yine okullara su arıtma cihazları da kurarak sağlıklı içme suyunu çocuklarımız için erişilebilir kılıyoruz. Temellerini atacağımız yeni gündüz bakımevleriyle hizmet verdiğimiz çocuk sayısını 1500’e çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Sosyal tesisler ve kent yaşamına dair çalışmalar hakkında da bilgi veren Adıgüzel, “Komşularımızın uygun fiyatlı sosyal ortamlarda bir araya gelmeleri için ilçemizin ilk sosyal tesis restoranı Ata Teras’ı kullanıma açarken, Ata Kafelerimizin şubelerine ise yenilerini ekliyoruz. Beşinci şubemizi, bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Mustafa Saffet Kültür Merkezimizde açmıştık, altıncı şubemizi ise Neşet Ertaş Kültürevi’nde komşularımızın hizmetinize sunuyor olacağız. İki mahallemizde hayata geçirdiğimiz Kent Bostanları projemizle 545 komşumuzu toprakla buluşturup şehrin ortasında bostan komşuluğunu başlattık” dedi. Adıgüzel ayrıca, Duyu Bütünleme Merkezi ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi projelerinin de çok yakında hayata geçireceğini duyurdu.

ATAŞEHİR’E KENT LOKANTASI GELİYOR

Konuşmasında yeni bir sosyal tesisin daha hayata geçirileceğini duyuran Adıgüzel, şunları dile getirdi: “Bugün sizlerle bir güzel haberi daha paylaşmak istiyorum: Cumhurbaşkanı Adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun hayata geçirdiği ve büyük beğeni toplayan Kent Lokantası hizmetinin Ataşehir’deki ilk şubesi için çalışmalarımıza başladık. Örnek Mahallemizde yerini belirlediğimiz lokantamızın temelini çok yakında atıp hizmete almayı planlıyoruz.”

ÇAMAŞIRHANE 14 MAKİNEYLE HİZMET VERECEK

Hijyen koşullarına uygun, konforlu ve ücretsiz temizlik alanı sunan çamaşırhane; 6 adet 10 kg kapasiteli çamaşır yıkama makinesi, 6 adet 10 kg kapasiteli çamaşır kurutma makinesi, 1 adet 15 kg kapasiteli sanayi tipi çamaşır yıkama makinesi ve 1 adet 15 kg kapasiteli sanayi tipi çamaşır kurutma makinesi olmak üzere toplam 14 makineyle hizmet veriyor.

Temizlikte kullanılan tüm malzemeler, TSE veya ISO belgeli, insan sağlığına zarar vermeyen ürünlerden oluşuyor ve Ataşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Bu hizmet sayesinde ihtiyaç sahiplerinin ev ekonomisine katkı sağlanması, üniversite öğrencilerinin ise eğitim süreçlerini daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda sürdürebilmeleri hedefleniyor. Proje, aynı zamanda şehirde fırsat eşitliği ilkesinin güçlenmesine ve sosyal bağların pekişmesine katkı sunuyor.

İhtiyaç sahipleri ve Ataşehir’de ikamet eden üniversite öğrencileri için hizmet verecek çamaşırhaneden faydalanmak isteyen Ataşehirliler, başvurularını Ataşehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne yapabilirler.