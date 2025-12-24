Ataşehir’de yeni yıl coşkusu senfonik konserle taçlanacak

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ile Beylikdüzü Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, yeni yılı özel bir konserle karşılamaya hazırlanıyor. İki orkestranın ortaklaşa gerçekleştireceği Yeni Yıl Konseri, 28 Aralık 2025 Pazar günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Ataşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Yeni Yıl Konseri, iki ilçenin gençlik senfoni orkestralarını aynı sahnede buluşturacak. Senfonik eserlerin yanı sıra solist performanslarının da yer alacağı konser, kültür ve sanat dolu bir akşam yaşatacak. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserde, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’nı şef Utku Barış Andıç, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’nı ise şef Tarık Tal yönetecek.

Konserde ayrıca tenor Sedat Can Öztoprak ve soprano Duru Mey sahne alacak. Klasik müziğin seçkin eserlerinin seslendirileceği gece, yıl sonunu sanat dolu bir kapanışla yapmak isteyen Ataşehirlileri bir araya getirecek.