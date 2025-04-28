Ataşehir’in ilk sosyal tesis restoranı ‘ata teras’ açıldı

Ataşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik projelerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz haftalarda beşinci şubesi hizmete alınan Ata kafelerin ardından ilçenin ilk sosyal tesis restoranı olan ATA Teras’ın da açılışı gerçekleştirildi. Ekonomik menüsüyle sağlıklı ve lezzetli yemekleri modern bir ortamda sunan ATA Teras, tüm Ataşehirlilerin bütçesine dost bir lezzet durağı olmayı hedefliyor.

Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel projenin sosyal adalet ve toplumsal dayanışma ilkeleriyle şekillendiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: “’Biz bu sosyal tesisi bir belediye projesi olmanın çok ötesinde hayal ederek tasarladık. Burası, başınızı kaldırdığınızda gökyüzünü görebileceğiniz, şehrin ortasında nefes alabileceğiniz, kaliteli hizmete uygun fiyatla erişebileceğiniz bir kamusal yaşam alanı olarak tasarlandı ve bugün kapılarını açıyor.”

ATA Teras’ın ilk belediye restoranı olmasına dikkat çeken Adıgüzel, “Arkadaşlarım bana, ‘Başkanım tesisin adı ne olsun?’ diye ilk sorduğunda birçok isim önerisiyle geldiler. Ben de ‘en iyisini komşularımız bilir’ diyerek anket yapılmasını istedim. Yapılan anket sonucu ATA Teras ismi yüzde 31.8 oranında oy alarak birinci oldu. ATA Teras, aynı zamanda ismi Ataşehir’de yaşayanlar tarafından belirlenmesi nedeniyle de bir ilki temsil ediyor” dedi.

ATA Teras’ın herkesin rahatlıkla ulaşabileceği, bütçesini zorlamadan hizmet alabileceği bir yer olarak hayal edildiğini belirten Adıgüzel, şu sözleri dile getirdi: “Ekonomik krizin her gelir grubundan Ataşehirliyi ne kadar zorladığını biliyorum. Bu nedenle, bugün burada bu tesisi açarken heyecanımı kelimelerle ifade etmekte zorlanıyorum. Çünkü bu tesisleri, tasarlarken şöyle bir vizyonla adım atıyoruz. Bir genç kardeşimiz sabah okula giderken burada kahvaltı yaparak güne başlayabilsin istiyoruz. Bir anne çocuğunun elinden tutup buraya gelsin, keyifle tatlısını yiyebilsin istiyoruz. Bir baba maaşı yetmediği için mahcup olmasın, gönül rahatlığıyla buraya gelip ailesiyle akşam yemeğini yiyebilsin istiyoruz. İki emekli amcamız, teyzemiz yıllar önce tanıdığı arkadaşlarıyla burada buluşsunlar, birlikte bir öğlen yemeği yesinler istiyoruz. Kısaca biz burayı, bu tesisi Ataşehir'in gerçek sahipleri için açıyoruz.”

MODERN VE ERİŞİLEBİLİR BİR TESİS

ATA Teras, yalnızca yemek servisi sunan bir restoran değil, aynı zamanda mahalle sakinlerinin buluşup sosyalleşebileceği, etkinliklerin düzenlenebileceği kamusal bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Geniş ve ferah iç mekânı, modern dekorasyonu ile her yaştan ziyaretçiye açık olan ATA Teras’ta her gün çorba, ana yemek, yardımcı yemek ve tatlıdan oluşan dengeli ve besleyici sabit menüler sunuluyor. Tesisin özenle hazırlanan menülerindeki yemekler ise profesyonel aşçılar ve mutfak ekibi tarafından hazırlanıyor.

ATA KAFE’DE HEDEF 10 ŞUBE

Ataşehir Belediyesi ekonomik kafe konsepti Ata Kafelerin de sayısını hızla arttırıyor. Yakın vadede şube sayısının 10’a çıkarılması hedeflenen Ata Kafelerin 5’inci şubesi ise geçtiğimiz haftalarda Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde açıldı. Uygun fiyatlı menülere sahip kafelerde, çay, kahve, sandviç ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra tost, hamburger ve köfte gibi lezzetler de sunuluyor. Ata Kafelerin diğer şubeleri ise Barbaros Mahallesi’nde İnovata Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde, İçerenköy Mahallesi’nde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde, Atatürk Mahallesi’nde ise Atapark ve Amfili Park’ta hizmet veriyor.