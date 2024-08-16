Ataşehir’in risk haritaları çıkarıldı: 17 mahalleye deprem konteynerleri konuluyor

25 yıl önce yaşanan 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin yıl dönümünde, İstanbul'daki olası büyük bir depreme karşı hazırlıklar sürüyor. Olası İstanbul depremine ilişkin ilçe genelinde yapılan çalışmalara yönelik Afet Koordinasyon Merkezi’nde basın mensuplarının da katılımıyla ‘Ataşehir Afet Yönetim Toplantısı’ gerçekleştirildi.

28 eyleme ilişkin afet risk haritalarını tamamlayarak ikinci kademe risk tarama sürecine geçen Ataşehir Belediyesi, kentsel dönüşüme hız vermeye hazırlanırken, ilçe genelindeki 17 mahalleye de deprem konteynerleri yerleştirmeye başladı. Her biri olası bir afet sonrasına ilişkin tam donanımlı olan bu konteynerler, afet anında ihtiyaçları karşılayacak. Ayrıca belediye, 150 toplanma alanı ve 3 bin 600 metrekarelik afet koordinasyon merkezi ile deprem hazırlıklarına öncülük de ederken, arama kurtarma köpeklerinden oluşan ekibiyle de dikkat çekiyor.

Olası bir depremde hayat kurtaracak araç ve gereçlerin bulunduğu deprem konteynerlerinin içerisinde; seyyar aydınlatma takımı, jeneratör, delici ve kırıcı matkap, kazma - kürek, çekiç –balyoz, yangın söndürme tüpü, ilk yardım seti, katlanabilir sedye, megafon, termal battaniye, soğuk iklim çadırı ve su deposu gibi 50 parça malzeme bulunuyor. AFAD standardına göre hazırlanan deprem konteynerlerinin içerindeki malzemelerin kontrolleri ve bakımları da belediye tarafından belli periyotlarla yapılacak.

Toplantı sonrası konteynerler, Barbaros Mahallesi’nde 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı’na, Mustafa Kemal Mahallesi’nde Deprem Parkı’na ve Kayışdağı Mahallesi’nde 80. Yıl Cumhuriyet Parkı’na yerleştirilirken diğer mahalleler için de çalışmalar sürdürülüyor.

28 EYLEME İLİŞKİN RİSK HARİTALARI OLUŞTURULDU

Öte yandan örnek bir model oluşturma hedefiyle bütüncül afet yönetimi çalışmalarını hızlı bir şekilde hayata geçirmeye devam eden Ataşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer afet yönetiminde görev alan tüm kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. İlçe bazında risk azaltma çalışmaları yürüten ilk belediyelerden olan Ataşehir Belediyesi ilçe genelinde birinci kademe risk taramalarını tamamladı. İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında ortaya konulan 28 eyleme ilişkin risk haritaları oluşturulurken ikinci kademe risk haritalarının tamamlanmasının ardından kentsel dönüşüm sürecine hız verecek.

Birçok ilçede bulunmayan donanım, kapasite ve ekipmana sahip 3 bin 600 metrekare alana kurulu Afet Koordinasyon Merkezi ile de öne çıkan Ataşehir Belediyesi, bu merkezde heliport alanı, deprem simülasyon TIR’ı, arama kurtarma tatbikat alanı, arama-kurtarma köpek eğitim alanı ve yatakhane gibi kritik çok sayıda birimi barındırıyor. Herhangi bir afet anında hazır halde bulunan belediyeye bağlı Arama Kurtarma Ekibi de 7/24 esaslı nöbet sistemiyle çalışıyor. Ayrıca merkezde; bir adet arama kurtarma aracı, bir adet 4x4 arama kurtarma öncü aracı ile bir adet köpekli arama kurtarma aracı bulunurken, iki arama kurtarma köpeği, enkaz görüntüleme cihazı ve enkaz hassas dinleme cihazları da yer alıyor.

Arama kurtarma malzemeleri ve deprem konteynerlerini de olası bir afet durumu için hazır halde bekleten Ataşehir Belediyesi, ilçe genelinde belirlediği toplanma alanları ile dikkat çekiyor. Ataşehir sınırları içerisinde 1 milyon 133 bin 147 metrekare alanı kapsayan 150 adet afet ve acil durum toplanma alanı belirlenirken, toplanma ve barınma alanlarının kapasitesinin artırılması ve altyapısının geliştirilmesi için çalışmalar da sürdürülüyor.

“HIZLICA VE ETKİLİ TEDBİRLER ALMALIYIZ”

Toplantıda bir sunum yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ülkemizin büyük bölümünün ve en önemli kentlerimizin başında gelen İstanbul’un deprem kuşağında bulunduğu vurgulayarak, deprem riskine karşı hazırlık çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Adıgüzel, “Bugünden tam 25 yıl önce medyana gelen büyük depremde yaşanan acıları ve kaybedilen canları yüreklerimizde yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Geçmişimizde maalesef bu tür acıları sık sık yaşadığımız için, artık geleceğimiz için bize bu acıdan ders çıkarma görevi düşmektedir. İşte bunun için hemen şimdiden, hızlıca ve etkili tedbirler almalıyız” dedi.

Geçmişte yaşanan deprem acılarının öğrettiği dersleri unutmayarak, Ataşehir’i depreme dayanıklı, güvenli ve bilinçli bir ilçe haline getirme konusunda yaptıkları çalışmaları aktaran Adıgüzel, “Afet konusunda örnek bir model oluşturma hedefiyle ilçemizdeki bütüncül afet yönetimi çalışmalarını hızla hayata geçiriyoruz. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Afet öncesinde yapılan hazırlıklar, afetten ne kadar etkileneceğimizi belirleyen en kritik unsurdur. Bu bilinçle, ilçe düzeyinde olası riskleri minimize etmeye yönelik çalışmalara öncelik verdik. Ataşehir Belediyesi olarak, bu alanda öncü bir rol oynayarak İstanbul’daki birçok belediyeye örnek teşkil ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“DEPREM SENARYOLARI HAZIRLADIK”

Toplantı esnasında konuşan Deprem Uzmanı - İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Profesörü Himmet Karaman da depreme karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin bir sunum yaptı. Deprem anında binaların nasıl tepkiler verebileceğini aktaran Karaman, olası bir İstanbul depreminde Ataşehir’in nasıl bir hasar görebileceğine dair Ataşehir Belediyesi ile birlikte deprem senaryoları hazırladıklarını ifade etti. Ataşehir’deki binalara özel tek tek senaryo oluşturulduğunu belirten Karaman, “Deprem sonrasında; altyapı ve üstyapı ile binaların alabileceği hasar oranlarını senaryolaştırarak acil durum planlarımızı hazırladık” dedi.

Sunumlarının ardından katılımcılar AKOM’da yer alan Deprem Simülasyon Tırı ile 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin 7,4’lük şiddetini deneyimleyip, acı dolu o günlere bir kez daha giderken, Ataşehir Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı arama-kurtarma köpeklerinin gösterisi ise nefes kesti. Katılımcılara, deprem konteynerlarının tanıtımını yapan Adıgüzel, Türkiye’deki meydana gelebilecek tüm afetlere karşı yardım edebilecek afet ekiplerini hazır bulundurduklarını söyledi.