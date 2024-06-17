Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de dün Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na baltayla saldırarak zarar veren şüpheli Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni Zeynep Abdullah tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.
Dün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla saldırıp zarar vermelerinin ardından gözaltına alınan Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen dayı yeğen, adliyeye götürüldü.
Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni Zeynep Abdullah sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.
Dün Atatürk Anıtı'na 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah'ı yakalamıştı.
Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.