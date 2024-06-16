Atatürk Anıtı’na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı
Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla saldırıp zarar veren biri erkek biri kadın iki şüpheli gözaltına alını.
Kaynak: AA
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve Z.A'yı yakaladı. Biri erkek biri kadın olan şüpheliler, Reşat Vural Polis Merkezi’ne götürüldü.
Polis ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edildi.