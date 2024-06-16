Atatürk Anıtı’na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla saldırıp zarar veren biri erkek biri kadın iki şüpheli gözaltına alını.

Güncel 16.06.2024 15:12 Giriş: 16.06.2024 15:12

Güncelleme: 16.06.2024 15:13 Kaynak: AA

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