Atatürk Barajı Göletinde kaybolan kişi aranıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, arkadaşlarıyla Atatürk Barajı Göleti'nde balık avlarken dün kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Belören Köyü civarında, dün iki arkadaşıyla piknik yapmaya ve balık tutmaya giden Hüseyin Yılmaz (34), tekneyle ağ dağıtırken geri gelmedi.

Arkadaşları tarafından bulunamayan Yılmaz için 112 Acil Servisten destek istendi.

AFAD, Sağlık ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutan Vekili Albay Talip Kurt da olay yerine gelerek çalışmaları koordine etti.