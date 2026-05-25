Atatürk Barajında kapaklar açıldı: Fırat Nehri kıyısı sular altında kaldı

Atatürk Barajının tahliye kapaklarının açılmasıyla birlikte Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde su seviyesi 5-6 metre yükseldi.

Su seviyesindeki artış nedeniyle sahil kesimindeki mesire alanı, millet parkı ve duba restoranları su bastı.

Son aylarda etkili olan yağışlarla Atatürk Barajında doluluk oranının yükselmesi üzerine su tahliyesine başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından barajın tahliye kapakları yedi yıl aradan sonra açıldı.

Fırat Nehri üzerinde bulunan barajdan yapılan su salımı sonrası nehirde su seviyesi belirgin şekilde yükseldi.

SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Barajın kapaklarının açılmasıyla Birecik ilçe merkezinden geçen Fırat Nehri’nin su seviyesi yaklaşık 5-6 metre yükseldi. Nehir kıyısındaki sahil bölümü su altında kalırken, sahil yolu da oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yıllar sonra ilk kez nehir seviyesinin bu kadar yükseldiğini belirten yurttaşlardan Hüseyin Bozkurt, sahildeki yollar, parklar ve duba restoranların sular altında kaldığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sahile yakın konumdaki millet parkı ile nehir üzerindeki duba restoranlar geçici olarak kapatıldı.