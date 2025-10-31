Giriş / Abone Ol
Atatürk Döneminde Kurulan Fabrikalar (1923-1938) | Tam Liste ve Önemi

Atatürk döneminde Cumhuriyet sanayide kalkınma hamlesini başlattı. Peki Atatürk döneminde kaç fabrika kuruldu? Kurulan fabrikalar bugün de faal mi? Yıllara göre Atatürk döneminde kurulan fabrikalar listesi haberimizde.

BirBilgi
  • 31.10.2025 11:48
  • Giriş: 31.10.2025 11:48
  • Güncelleme: 31.10.2025 11:49
Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk Döneminde Kurulan Fabrikalar (1923-1938) | Tam Liste ve Önemi

Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlıkla taçlandırmak amacıyla büyük bir sanayileşme hamlesine girişti. 1923 ile 1938 yılları arasında temeli atılan fabrikalar, yalnızca üretim merkezleri değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in kalkınma felsefesinin en güçlü simgelerinden biri oldu. Bu dönemde kurulan 46 fabrika, Türkiye’nin modernleşme yolculuğunda dönüm noktaları yarattı.

ATATÜRK DÖNEMİNDE KURULAN 46 FABRİKA (1923–1938)

Aşağıdaki tablo, Atatürk döneminde kurulan tüm fabrikaları yıllarına göre sıralı biçimde göstermektedir. Her biri, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığının yapı taşlarını oluşturmuştur.

#Fabrika AdıKuruluş Yılı
1Ankara Fişek Fabrikası1924
2Gölcük Tersanesi1924
3Şakir Zümre Fabrikası1925
4Eskişehir Hava Tamirhanesi1925
5Alpullu Şeker Fabrikası1926
6Uşak Şeker Fabrikası1926
7Kayseri Uçak Fabrikası1926
8Kırıkkale Mühimmat Fabrikası1927
9Bünyan Dokuma Fabrikası1927
10Eskişehir Kiremit Fabrikası1927
11Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası1928
12Ankara Çimento Fabrikası1928
13Ankara Havagazı Fabrikası1929
14İstanbul Otomobil (Ford) Montaj Fabrikası1929
15Kayaş Kapsül Fabrikası1930
16Nuri Killigil Tabanca, Havan ve Mühimmat Üretim Tesisleri1930
17Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası (Genişleme)1931
18Eskişehir Şeker Fabrikası1934
19Turhal Şeker Fabrikaları1934
20Konya Ereğlisi Bez Fabrikası1934
21Bakırköy Bez Fabrikası1934
22Bursa Süt Fabrikası1934
23İzmit Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası (Temel Atma)1934
24Zonguldak Antrasit Fabrikası (Temel Atma)1934
25Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası1934
26Keçiborlu Kükürt Fabrikası1934
27İsparta Gülyağı Fabrikası1934
28Ankara, Konya, Eskişehir ve Sivas Buğday Siloları1934
29Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası1935
30Kayseri Bez Fabrikası1934
31Nazilli Basma Fabrikası1935
32Bursa Merinos Fabrikası1935
33Gemlik Suni İpek Fabrikası1935
34Keçiborlu-Kükürt Fabrikası (Yeni Ünite)1935
35Ankara Çubuk Barajı1936
36Zonguldak Taş Kömürü Fabrikası1936
37Barut, Tüfek ve Top Fabrikaları1936
38Nuri Demirağ Uçak Fabrikası1936
39Malatya Sigara Fabrikası1936
40Bitlis Sigara Fabrikası1936
41Malatya Bez Fabrikası1937
42İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası1934
43Karabük Demir Çelik Fabrikası1937
44Divriği Demir Ocakları1938
45İzmir Klor Fabrikası1938
46Sivas Çimento Fabrikası1938

ATATÜRK DÖNEMİNDE SANAYİLEŞMENİN AMACI

Atatürk’ün temel hedefi, ekonomik bağımsızlığı sağlamaktı. Tarıma dayalı bir ekonomiden sanayi temelli bir yapıya geçişi sağlayarak Türkiye’yi modern bir üretim merkezi haline getirmek istiyordu. Bu amaçla Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmış ve devlet öncülüğünde birçok fabrika hayata geçirilmiştir.

SANAYİ PLANLARININ EKONOMİYE KATKISI

Kurulan fabrikalar sayesinde istihdam arttı, üretim kapasitesi genişledi ve ithalat bağımlılığı azaldı. Aynı zamanda, Anadolu’nun farklı bölgelerine yayılan tesisler sayesinde bölgesel kalkınma da desteklendi. Her fabrika, hem yerel ekonomiyi canlandırdı hem de milli üretimi güçlendirdi.

CUMHURİYETİN KALKINMA HAMLESİ

Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan sanayi yatırımları, yalnızca ekonomik değil, sosyal bir dönüşümün de parçasıydı. Kadın-erkek istihdamının artması, teknik eğitimin güçlenmesi ve üretim bilincinin yayılması bu dönemin dikkat çekici kazanımları arasındaydı.

Atatürk döneminde kaç fabrika kuruldu?

1923 ile 1938 yılları arasında Atatürk döneminde tam 46 fabrika kuruldu ya da temeli atıldı.

Atatürk döneminde kurulan en önemli fabrikalar hangileridir?

Karabük Demir Çelik, Nazilli Basma, Bursa Merinos, Paşabahçe Cam, Nuri Demirağ Uçak Fabrikası ve Alpullu Şeker Fabrikası öne çıkan tesislerdir.

Atatürk neden sanayiye önem verdi?

Atatürk, ekonomik bağımsızlığın üretimden geçtiğine inanıyordu. Bu nedenle sanayi, Cumhuriyet politikalarının merkezinde yer aldı.

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı nedir?

1933 yılında yürürlüğe giren plan, devlet eliyle sanayi tesisleri kurmayı ve üretimi artırmayı amaçlayan ilk kalkınma programıdır.

Bu fabrikalar günümüzde faal mi?

Bir kısmı halen faaliyet göstermekte, bazıları ise modern sanayi tesislerine dönüştürülmüştür. Ancak hepsi Türkiye’nin sanayileşme mirasının önemli bir parçasıdır.

SONUÇ: EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIN TEMELLERİ

Atatürk döneminde kurulan 46 fabrika, Cumhuriyet’in ekonomik bağımsızlığını güçlendirmiş ve Türkiye’yi üretim odaklı bir ülke haline getirmiştir. Bu sanayi hamlesi, yalnızca bir ekonomik plan değil, aynı zamanda çağdaş Türkiye’nin kalkınma vizyonunun da simgesi olmuştur.

