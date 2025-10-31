Atatürk Döneminde Kurulan Fabrikalar (1923-1938) | Tam Liste ve Önemi

Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlıkla taçlandırmak amacıyla büyük bir sanayileşme hamlesine girişti. 1923 ile 1938 yılları arasında temeli atılan fabrikalar, yalnızca üretim merkezleri değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in kalkınma felsefesinin en güçlü simgelerinden biri oldu. Bu dönemde kurulan 46 fabrika, Türkiye’nin modernleşme yolculuğunda dönüm noktaları yarattı.

ATATÜRK DÖNEMİNDE KURULAN 46 FABRİKA (1923–1938)

Aşağıdaki tablo, Atatürk döneminde kurulan tüm fabrikaları yıllarına göre sıralı biçimde göstermektedir. Her biri, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığının yapı taşlarını oluşturmuştur.

# Fabrika Adı Kuruluş Yılı 1 Ankara Fişek Fabrikası 1924 2 Gölcük Tersanesi 1924 3 Şakir Zümre Fabrikası 1925 4 Eskişehir Hava Tamirhanesi 1925 5 Alpullu Şeker Fabrikası 1926 6 Uşak Şeker Fabrikası 1926 7 Kayseri Uçak Fabrikası 1926 8 Kırıkkale Mühimmat Fabrikası 1927 9 Bünyan Dokuma Fabrikası 1927 10 Eskişehir Kiremit Fabrikası 1927 11 Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası 1928 12 Ankara Çimento Fabrikası 1928 13 Ankara Havagazı Fabrikası 1929 14 İstanbul Otomobil (Ford) Montaj Fabrikası 1929 15 Kayaş Kapsül Fabrikası 1930 16 Nuri Killigil Tabanca, Havan ve Mühimmat Üretim Tesisleri 1930 17 Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası (Genişleme) 1931 18 Eskişehir Şeker Fabrikası 1934 19 Turhal Şeker Fabrikaları 1934 20 Konya Ereğlisi Bez Fabrikası 1934 21 Bakırköy Bez Fabrikası 1934 22 Bursa Süt Fabrikası 1934 23 İzmit Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası (Temel Atma) 1934 24 Zonguldak Antrasit Fabrikası (Temel Atma) 1934 25 Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası 1934 26 Keçiborlu Kükürt Fabrikası 1934 27 İsparta Gülyağı Fabrikası 1934 28 Ankara, Konya, Eskişehir ve Sivas Buğday Siloları 1934 29 Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası 1935 30 Kayseri Bez Fabrikası 1934 31 Nazilli Basma Fabrikası 1935 32 Bursa Merinos Fabrikası 1935 33 Gemlik Suni İpek Fabrikası 1935 34 Keçiborlu-Kükürt Fabrikası (Yeni Ünite) 1935 35 Ankara Çubuk Barajı 1936 36 Zonguldak Taş Kömürü Fabrikası 1936 37 Barut, Tüfek ve Top Fabrikaları 1936 38 Nuri Demirağ Uçak Fabrikası 1936 39 Malatya Sigara Fabrikası 1936 40 Bitlis Sigara Fabrikası 1936 41 Malatya Bez Fabrikası 1937 42 İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası 1934 43 Karabük Demir Çelik Fabrikası 1937 44 Divriği Demir Ocakları 1938 45 İzmir Klor Fabrikası 1938 46 Sivas Çimento Fabrikası 1938

ATATÜRK DÖNEMİNDE SANAYİLEŞMENİN AMACI

Atatürk’ün temel hedefi, ekonomik bağımsızlığı sağlamaktı. Tarıma dayalı bir ekonomiden sanayi temelli bir yapıya geçişi sağlayarak Türkiye’yi modern bir üretim merkezi haline getirmek istiyordu. Bu amaçla Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmış ve devlet öncülüğünde birçok fabrika hayata geçirilmiştir.

SANAYİ PLANLARININ EKONOMİYE KATKISI

Kurulan fabrikalar sayesinde istihdam arttı, üretim kapasitesi genişledi ve ithalat bağımlılığı azaldı. Aynı zamanda, Anadolu’nun farklı bölgelerine yayılan tesisler sayesinde bölgesel kalkınma da desteklendi. Her fabrika, hem yerel ekonomiyi canlandırdı hem de milli üretimi güçlendirdi.

CUMHURİYETİN KALKINMA HAMLESİ

Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan sanayi yatırımları, yalnızca ekonomik değil, sosyal bir dönüşümün de parçasıydı. Kadın-erkek istihdamının artması, teknik eğitimin güçlenmesi ve üretim bilincinin yayılması bu dönemin dikkat çekici kazanımları arasındaydı.

Atatürk döneminde kaç fabrika kuruldu?

1923 ile 1938 yılları arasında Atatürk döneminde tam 46 fabrika kuruldu ya da temeli atıldı.

Atatürk döneminde kurulan en önemli fabrikalar hangileridir?

Karabük Demir Çelik, Nazilli Basma, Bursa Merinos, Paşabahçe Cam, Nuri Demirağ Uçak Fabrikası ve Alpullu Şeker Fabrikası öne çıkan tesislerdir.

Atatürk neden sanayiye önem verdi?

Atatürk, ekonomik bağımsızlığın üretimden geçtiğine inanıyordu. Bu nedenle sanayi, Cumhuriyet politikalarının merkezinde yer aldı.

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı nedir?

1933 yılında yürürlüğe giren plan, devlet eliyle sanayi tesisleri kurmayı ve üretimi artırmayı amaçlayan ilk kalkınma programıdır.

Bu fabrikalar günümüzde faal mi?

Bir kısmı halen faaliyet göstermekte, bazıları ise modern sanayi tesislerine dönüştürülmüştür. Ancak hepsi Türkiye’nin sanayileşme mirasının önemli bir parçasıdır.

SONUÇ: EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIN TEMELLERİ

Atatürk döneminde kurulan 46 fabrika, Cumhuriyet’in ekonomik bağımsızlığını güçlendirmiş ve Türkiye’yi üretim odaklı bir ülke haline getirmiştir. Bu sanayi hamlesi, yalnızca bir ekonomik plan değil, aynı zamanda çağdaş Türkiye’nin kalkınma vizyonunun da simgesi olmuştur.