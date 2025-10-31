Atatürk Döneminde Kurulan Fabrikalar (1923-1938) | Tam Liste ve Önemi
Atatürk döneminde Cumhuriyet sanayide kalkınma hamlesini başlattı. Peki Atatürk döneminde kaç fabrika kuruldu? Kurulan fabrikalar bugün de faal mi? Yıllara göre Atatürk döneminde kurulan fabrikalar listesi haberimizde.
Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlıkla taçlandırmak amacıyla büyük bir sanayileşme hamlesine girişti. 1923 ile 1938 yılları arasında temeli atılan fabrikalar, yalnızca üretim merkezleri değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in kalkınma felsefesinin en güçlü simgelerinden biri oldu. Bu dönemde kurulan 46 fabrika, Türkiye’nin modernleşme yolculuğunda dönüm noktaları yarattı.
ATATÜRK DÖNEMİNDE KURULAN 46 FABRİKA (1923–1938)
Aşağıdaki tablo, Atatürk döneminde kurulan tüm fabrikaları yıllarına göre sıralı biçimde göstermektedir. Her biri, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığının yapı taşlarını oluşturmuştur.
|#
|Fabrika Adı
|Kuruluş Yılı
|1
|Ankara Fişek Fabrikası
|1924
|2
|Gölcük Tersanesi
|1924
|3
|Şakir Zümre Fabrikası
|1925
|4
|Eskişehir Hava Tamirhanesi
|1925
|5
|Alpullu Şeker Fabrikası
|1926
|6
|Uşak Şeker Fabrikası
|1926
|7
|Kayseri Uçak Fabrikası
|1926
|8
|Kırıkkale Mühimmat Fabrikası
|1927
|9
|Bünyan Dokuma Fabrikası
|1927
|10
|Eskişehir Kiremit Fabrikası
|1927
|11
|Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası
|1928
|12
|Ankara Çimento Fabrikası
|1928
|13
|Ankara Havagazı Fabrikası
|1929
|14
|İstanbul Otomobil (Ford) Montaj Fabrikası
|1929
|15
|Kayaş Kapsül Fabrikası
|1930
|16
|Nuri Killigil Tabanca, Havan ve Mühimmat Üretim Tesisleri
|1930
|17
|Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası (Genişleme)
|1931
|18
|Eskişehir Şeker Fabrikası
|1934
|19
|Turhal Şeker Fabrikaları
|1934
|20
|Konya Ereğlisi Bez Fabrikası
|1934
|21
|Bakırköy Bez Fabrikası
|1934
|22
|Bursa Süt Fabrikası
|1934
|23
|İzmit Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası (Temel Atma)
|1934
|24
|Zonguldak Antrasit Fabrikası (Temel Atma)
|1934
|25
|Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası
|1934
|26
|Keçiborlu Kükürt Fabrikası
|1934
|27
|İsparta Gülyağı Fabrikası
|1934
|28
|Ankara, Konya, Eskişehir ve Sivas Buğday Siloları
|1934
|29
|Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası
|1935
|30
|Kayseri Bez Fabrikası
|1934
|31
|Nazilli Basma Fabrikası
|1935
|32
|Bursa Merinos Fabrikası
|1935
|33
|Gemlik Suni İpek Fabrikası
|1935
|34
|Keçiborlu-Kükürt Fabrikası (Yeni Ünite)
|1935
|35
|Ankara Çubuk Barajı
|1936
|36
|Zonguldak Taş Kömürü Fabrikası
|1936
|37
|Barut, Tüfek ve Top Fabrikaları
|1936
|38
|Nuri Demirağ Uçak Fabrikası
|1936
|39
|Malatya Sigara Fabrikası
|1936
|40
|Bitlis Sigara Fabrikası
|1936
|41
|Malatya Bez Fabrikası
|1937
|42
|İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası
|1934
|43
|Karabük Demir Çelik Fabrikası
|1937
|44
|Divriği Demir Ocakları
|1938
|45
|İzmir Klor Fabrikası
|1938
|46
|Sivas Çimento Fabrikası
|1938
ATATÜRK DÖNEMİNDE SANAYİLEŞMENİN AMACI
Atatürk’ün temel hedefi, ekonomik bağımsızlığı sağlamaktı. Tarıma dayalı bir ekonomiden sanayi temelli bir yapıya geçişi sağlayarak Türkiye’yi modern bir üretim merkezi haline getirmek istiyordu. Bu amaçla Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmış ve devlet öncülüğünde birçok fabrika hayata geçirilmiştir.
SANAYİ PLANLARININ EKONOMİYE KATKISI
Kurulan fabrikalar sayesinde istihdam arttı, üretim kapasitesi genişledi ve ithalat bağımlılığı azaldı. Aynı zamanda, Anadolu’nun farklı bölgelerine yayılan tesisler sayesinde bölgesel kalkınma da desteklendi. Her fabrika, hem yerel ekonomiyi canlandırdı hem de milli üretimi güçlendirdi.
CUMHURİYETİN KALKINMA HAMLESİ
Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan sanayi yatırımları, yalnızca ekonomik değil, sosyal bir dönüşümün de parçasıydı. Kadın-erkek istihdamının artması, teknik eğitimin güçlenmesi ve üretim bilincinin yayılması bu dönemin dikkat çekici kazanımları arasındaydı.
Atatürk döneminde kaç fabrika kuruldu?
1923 ile 1938 yılları arasında Atatürk döneminde tam 46 fabrika kuruldu ya da temeli atıldı.
Atatürk döneminde kurulan en önemli fabrikalar hangileridir?
Karabük Demir Çelik, Nazilli Basma, Bursa Merinos, Paşabahçe Cam, Nuri Demirağ Uçak Fabrikası ve Alpullu Şeker Fabrikası öne çıkan tesislerdir.
Atatürk neden sanayiye önem verdi?
Atatürk, ekonomik bağımsızlığın üretimden geçtiğine inanıyordu. Bu nedenle sanayi, Cumhuriyet politikalarının merkezinde yer aldı.
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı nedir?
1933 yılında yürürlüğe giren plan, devlet eliyle sanayi tesisleri kurmayı ve üretimi artırmayı amaçlayan ilk kalkınma programıdır.
Bu fabrikalar günümüzde faal mi?
Bir kısmı halen faaliyet göstermekte, bazıları ise modern sanayi tesislerine dönüştürülmüştür. Ancak hepsi Türkiye’nin sanayileşme mirasının önemli bir parçasıdır.
SONUÇ: EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIN TEMELLERİ
Atatürk döneminde kurulan 46 fabrika, Cumhuriyet’in ekonomik bağımsızlığını güçlendirmiş ve Türkiye’yi üretim odaklı bir ülke haline getirmiştir. Bu sanayi hamlesi, yalnızca bir ekonomik plan değil, aynı zamanda çağdaş Türkiye’nin kalkınma vizyonunun da simgesi olmuştur.