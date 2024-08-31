Atatürk'e hakaret eden Burak Keleş tutuklandı

İstanbul Kartal’da Burak Keleş isimli bir şahıs, CHP’ye oy veren yurttaşlara ve Mustafa Kemal Atatürk’e küfürler savurmuştu.

Mustafa Kemal Atatürk ve CHP seçmenine hakaret ettiği tespit edilen Burak Keleş hakkında TCK 216 ve Atatürk’e hakaretten soruşturma açıldı.

TUTUKLANDI

Hakkında soruşturma başlatılan Keleş dün gözaltına alındı. Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Keleş’in tutuklanmasına karar verildi.