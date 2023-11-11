Atatürk'e hakaret eden Üçler Döner'in sahibi Mustafa Atmaca, gözaltına alındı

Erzurum'da faaliyet gösteren Üçler Döner'in sahibi Hacı Mustafa Atmaca, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaretlerde bulundu. Atmaca, görüntülerin tepki çekmesinin ardından gözaltına alındı.

Erzurum'da hizmet veren "Üçler Döner" isimli işletmenin sahibi Hacı Mustafa Atmaca, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik kullandığı hakaret içerikli sözlerin ardından gözaltına alındı.

"Hacı'nın yağ akımı" isimli 'TikTok hesabında 650 bin takipçisi bulunan Atmacı, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kıyaslarken, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan Atmacı, Atatürk ve silah arkadaşlarını ima ederek "Osmanlı toprak kaybetmedi, laikliği getiren o köpekler topraklar kaybetti" ifadelerini kullandı.

Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı.

Atmacı'nın ifadeleri büyük tepki çekti.



Kamuoyu tepkisinin ardından Atmaca, "Atatürk'e hakaret" suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atmaca'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.