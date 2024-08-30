Atatürk'e ve CHP seçmenine küfür eden Burak Keleş için gözaltı kararı
Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve CHP seçmenine hakaret ettiği tespit edilen Burak Keleş hakkında soruşturma açıldı ve gözaltı kararı çıkartıldı.
İstanbul Kartal'da Burak Keleş isimli bir şahıs, CHP'ye oy veren yurttaşlara ve Mustafa Kemal Atatürk'e küfürler savurmuştu.
Burak Keleş’in küfürlü paylaşımları sonrası sosyal medyada #BurakKeleşTutuklansın etiketiyle binlerce kullanıcı tutuklama çağrısında bulundu. Kullanıcılar, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nun durumunu hatırlatarak, Keleş’in cezalandırılmasını talep etti.
GÖZALTI KARARI ÇIKTI
Gerçek Gündem'in haberine göre, Mustafa Kemal Atatürk ve CHP seçmenine hakaret ettiği tespit edilen Burak Keleş hakkında TCK 216 ve Atatürk’e hakaretten soruşturma açıldı. Ayrıca söz konusu şahıs hakkında gözaltı kararı da çıkartıldı.