Atatürk'e ve CHP seçmenine küfür eden Burak Keleş için gözaltı kararı

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve CHP seçmenine hakaret ettiği tespit edilen Burak Keleş hakkında soruşturma açıldı ve gözaltı kararı çıkartıldı.

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