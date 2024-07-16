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Atatürk Havalimanı'nda otluk yangını

Bakırköy’de Atatürk Havalimanı çevresindeki yeşillik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Güncel
  • 16.07.2024 22:27
  • Giriş: 16.07.2024 22:27
  • Güncelleme: 16.07.2024 22:30
Kaynak: İHA
Atatürk Havalimanı'nda otluk yangını
DHA

Kapatılan Atatürk Havalimanı'nın çevresindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, saat 20.15 sıralarında Bakırköy’de bulunan Atatürk Havalimanı Sefaköy E5 Yanyol yönündeki yeşillik alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışması sürüyor.

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