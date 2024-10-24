Atatürk Havalimanı'ndaki güvenlik zirvesi gerçekleştirildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak için gittiği Rusya'dan İstanbul’a döndü. Erdoğan başkanlığında Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde yapılacak güvenlik zirvesi gerçekleştirildi.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

5 YURTTAŞ HAYATINI KAYBETTİ

TUSAŞ'a düzenlenen silahlı saldırıda kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan yaşamını yitirdi. 22 kişi ise yaralandı.

Saldırıda yaşamını yitiren Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

Bu arada saldırganların Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.