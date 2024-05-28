Atatürk Havalimanı şimdi de Bilal Erdoğan'ın emrinde

Talan edilen Atatürk Havalimanı, AKP mitingleri ve TEKNOFEST organizasyonlarının ardından şimdi de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın emrinde.

HABER MERKEZİ



AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu, 6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda '6. Kültür Festivali'ni düzenleyeceğini açıkladı.

Atatürk Havalimanı, tüm itirazlara rağmen millet bahçesi projesi için talan edilmişti.

Millet bahçesi için TOKİ tarafından 29 Nisan 2022'de gizli saklı bir ihale yapılmış, pazarlık usulüyle düzenlenen ihalenin tam 2 milyar 127 milyon liraya Yapı ve Yapı Şirketi'ne verildiği açıklanmıştı. Şirketin kurucusu Nusret Yıldırım ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile dostu olduğu biliniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Atatürk Havalimanı ile ilgili yaptığı çalışmada da çarpıcı bilgiler yer alıyor. İBB’nin yaptığı çalışmada, Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasıyla devletin tam 4 milyar dolarlık yatırımının çöpe atıldığı belirtildi.