Atatürk Havalimanı’nda yangın: Soğutma çalışmaları sürüyor

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali yanında bulunan otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İtfaiyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları sürüyor.