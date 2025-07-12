Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Atatürk Havalimanı’nda yangın: Soğutma çalışmaları sürüyor

Atatürk Havalimanı’nda bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güncel
  • 12.07.2025 21:04
  • Giriş: 12.07.2025 21:04
  • Güncelleme: 12.07.2025 21:06
Kaynak: İHA
Atatürk Havalimanı’nda yangın: Soğutma çalışmaları sürüyor

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali yanında bulunan otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İtfaiyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbulda Aydos Ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı
BirGün'e Abone Ol