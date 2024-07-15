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Atatürk heykeline taşla saldıran kişi adliyeye sevk edildi

Elazığ'da Atatürk heykeline taş ile saldıran H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel
  • 15.07.2024 11:26
  • Giriş: 15.07.2024 11:26
  • Güncelleme: 15.07.2024 11:31
Kaynak: DHA
Atatürk heykeline taşla saldıran kişi adliyeye sevk edildi
Fotoğraf: DHA

Elazığ'da kent merkezinde bulunan Atatürk heykeline taşla saldıran H.K., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğleden sonra Gazi Caddesi'nde bulunan eski öğretmenevi önünde meydana geldi. Buradaki Atatürk heykeline çıkan H.K., heykelin baş kısmına taşla vurmaya başladı.

Çevredekiler tepki gösterince şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Elazığda Atatürk heykeline taşlı saldırı
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