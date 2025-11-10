Atatürk için 09.05’te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, hayata vedasının 87'nci yılında tüm yurtta saygıyla anıldı.

Ülke genelinde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yurttaşlar saygı duruşunda bulundu.

Saat, Atatürk'ün 57 yaşında Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumduğu 09.05’i gösterdiğinde ülkenin pek çok noktasından siren sesleri duyuldu.

Yurttaşlar otoyollarda, metrolarda, caddelerde, meydanlarda saygı duruşuna geçti; duygu dolu anlar yaşandı.

TAKSİM'DE ANMA TÖRENİ

Atatürk, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı.

Gül, Ersay ve Aslan sırasıyla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Protokol çelenklerinin konulmasının ardından baro, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de anıta çelenk bıraktı.

Tören, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

ANITKABİR'DE DEVLET TÖRENİ

Atatürk, yaşama vedasının 87'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Atatürk'ün 87 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.