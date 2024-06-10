Atatürk Kent Ormanı’nı koruyacağız!

Dünya Çevre Haftası nedeniyle dün Atatürk Kent Ormanı'nda buluşan gönüllüler ve yaşam savunucuları, şenlik kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımı ile şenlik gerçekleşti. Daha önce kent ormanın bir kısmının ihaleye verilerek yapılaşmaya açılmak istendiğini hatırlatılan etkinlikte, "“Atatürk Kent Ormanı’nı koruyacağız” denildi.

HABER MERKEZİ

Atatürk Kent Ormanı (AKO) Gönüllüleri, 5 Haziran Dünya Çevre Haftası kapsamında dün Orman Şenliği’nde buluştu.

Atatürk Kent Ormanı’nda buluşan gönüllüler ve yaşam savunucuları, şenlik kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Türkiye Ormancılar Derneği üyeleri, Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımı ile şenlik gerçekleşti.

Orman içerisinde bulunan festival alanındaki inşaat tehdidine karşı bir araya geldikleri şenlikte ihaleye verilen alana dair basın açıklaması gerçekleştirip, yogada, Hakan Ali Toker’in müzik dinletisinde, kompost atölyesinde, çocuklarla drama atölyesinde, Toplum Gönüllüleri Vakfı Avcılar Gönüllüleri’nin çocuk etkinliklerinde bir araya geldiler. AKO Gönüllüleri dev bir pankart açarak “Atatürk Kent Ormanı’nı koruyacağız” dedi.

Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri, daha önce kent ormanın bir kısmının ihaleye verilerek yapılaşmaya açılmak istendiğini hatırlattı.

Yapılan açıklamada, “Bugün geldiğimiz aşamada topladığımız imzalar sonucu taleplerimizi değerlendiren İBB, belediye meclisinde mevcut alanı turizm alanı olmaktan çıkarıp çocuk park alanına dönüştürmüştür. Başta Sarıyer halkı olarak, bütün orman dostları adına İBB’ye talebimizi dikkate aldığı için teşekkür ederiz. Aylar boyunca verdiğimiz emeğimiz ve mücadelemiz sonucu İstanbul’daki bir orman alanımızı daha rant alanına çevirmeye çalışanlara karşı koruduk. Ancak bunun bir son olduğunu düşünmüyoruz. 9 dönümlük ihaleye verilen arazinin henüz yasal süreci tamamlanmamıştır. Bu nedenle bu alan içerisinde bulunan üzerine bastığınız beton parçası kırılıp atılana ve ormana yeniden kazandırıldığını görene kadar mücadele edeceğiz. Bundan sonra buradaki değerli orman varlığını, gri balıkçılından sincapına, kara tavuktan orman kartalına kıymetlimiz orman türlerini savunmaya devam edeceğiz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mevsim yaza dönerken bugün yine Atatürk Kent Ormanı’nın dostları olarak, ormanımızı korumak için toplandık. Atatürk Kent Ormanı, İstanbul Kuzey Ormanları’nın en önemli ve kadim parçalarından biri olan Belgrad Ormanı’nın devamı niteliğindedir. Ormanın yüksek kesimlerinden doğan derelerden birinin de Boğaziçi’ne doğru aktığı uzun bir vadiyi kaplamaktadır. 110 hektar büyüklüğünde olan ormanımız; Belgrad Ormanı’nın doğal bir parçası iken Büyükdere Caddesi’nin giderek genişleyip otoyola dönüşmesi ile ana ormandan kopmuş ve bir koruya, orman parçasına dönüşmüştür. Uzun yıllar kullanıma kapalı olan Atatürk Kent Ormanı, çevresindeki semtlerde yaşayanlara temiz hava gibi yaşamsal bir ekosistem hizmeti sunmuş, içinde yaban hayatın da sürebildiği doğal yapısıyla İstanbul’un ekosistemini desteklemiştir.

Ormanımızın merkezi konumu ve çevre bağlantılara yakınlığı ulaşım çeşitliliği ve kolaylığı, alanın çeşitli sermaye grupları açısından rant alanı olarak görülmesine neden olmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kent Ormanı’nın yanı başındaki 9 dönümlük araziyi otel ve turizm merkezi yapılmak üzere ihaleye açtı. Söz konusu ihaleyi alan Nişantaşı Üniversitesi’nin bünyesindeki, Nişantaşı Eğitim Vakfı (NEV) tarafından sosyal tesis yapılması öngörülmüş olup, ihale sonucu gizlenmekteydi. Eylül ayından itibaren verdiğimiz mücadelede imza kampanyaları yaparak, yetkili kurumların önünde basın açıklamaları yaparak taleplerimizi dile getirmiş, doğa yürüyüşleri kuş gözlemi gibi etkinliklerimizle ormanımızın zengin flora ve fauna yapısını İstanbullulara anlatarak AKO’yu savunmaya ve korumaya çağırmıştık. Topladığımız imzalar ile İBB’ ye, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bu alanın kamulaştırılması ve ormana yeniden kazandırılması için başvurularda bulunmuştuk.

Bugün geldiğimiz aşamada topladığımız imzalar sonucu taleplerimizi değerlendiren İBB, belediye meclisinde mevcut alanı turizm alanı olmaktan çıkarıp çocuk park alanına dönüştürmüştür. Başta Sarıyer halkı olarak, bütün orman dostları adına İBB’ye talebimizi dikkate aldığı için teşekkür ederiz. Aylar boyunca verdiğimiz emeğimiz ve mücadelemiz sonucu İstanbul’daki bir orman alanımızı daha rant alanına çevirmeye çalışanlara karşı koruduk. Ancak bunun bir son olduğunu düşünmüyoruz. 9 dönümlük ihaleye verilen arazinin henüz yasal süreci tamamlanmamıştır. Bu nedenle bu alan içerisinde bulunan üzerine bastığınız beton parçası kırılıp atılana ve ormana yeniden kazandırıldığını görene kadar mücadele edeceğiz. Bundan sonra buradaki değerli orman varlığını, gri balıkçılından sincabına, kara tavuktan orman kartalına kıymetlimiz orman türlerini savunmaya devam edeceğiz.

Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri olarak yaşam kaynağımız ve kuzey ormanlarının bir parçası olan AKO’yu ranta karşı savunduk ve ormanımızı korumayı başardık. Herkesi bundan sonra da kuzey ormanlarının her bir parçası için mücadele etmeye çağırıyoruz.”