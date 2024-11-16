Atatürk Orman Çiftliği arazisine Beştepe Millet Ormanı ısrarı

Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) bir bölümünün Beştepe Millet Ormanı’na çevrilmesine yönelik ilk adım 2022 yılında atıldı. Mimarlar Odası’nın teknik gerekçelerin yanı sıra, “Atatürk’ün mirasına ve Cumhuriyet değerlerine saldırı yapıldığı” gerekçeleriyle de yargıya taşıdığı Beştepe Millet Ormanı için Orman Genel Müdürlüğü, 14 milyon TL harcadı.

9 Ağustos’ta yapılan 14 milyon TL’lik harcama kapsamında, “Beştepe Millet Ormanı” adı altında AOÇ arazisine çeşme, tuvalet, 15 kameriye, 55 bank, yürüyüş ve bisiklet yolu ve ahşap köprü kurulacağı belirtildi.

HARCAMADA ISRAR

Orman Genel Müdürlüğü’nün, yargıya da taşınan Beştepe Millet Ormanı için harcama ısrarı, 2024 yılında da sürdü. OGM, 25 Ekim 2024 tarihinde, “AOÇ Beştepe Millet Ormanında Taş Duvar Yapım İşi” ihalesi düzenledi. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin sözleşmesinin 5 Kasım’da imzalandığı bildirildi.

İhaleye iki şirket teklif verdi. Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, nihai kararını 5 Kasım’da açıkladı. OGM ile BYB isimli inşaat şirketi arasında 3 milyon 405 bin 439 TL’lik sözleşme imzalandı. İhalenin 11 Kasım’da yayımlanan sonuç ilanında, Beştepe Millet Ormanı çevresine yapılacak taş duvarın 16 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanacağı kaydedildi.