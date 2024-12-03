Atatürk Orman Çiftliği'nin ismi değişecek iddiası: Mansur Yavaş'tan açıklama!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği’nin isminin değişeceği iddialarına ilişkin konuştu.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya’ya yaptığı açıklamada iddialarda adı geçen bölgenin Atatürk Orman Çiftliği’ne ait olmadığını söyledi.

Eski Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Atatürk Orman Çiftliği arazisinin ismini değiştirileceğini iddia etti.

Candan, Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) Saray'ın önündeki 388 bin metrekaralik arazinin Beştepe Millet Ormanı adı ile rerasyona alanına açılacağını söyledi.

Tezcan, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki alanlarda plan yapma yetkisinin de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu ifade etti.

Tezcan şunları söyledi:

"Rekreasyon alanı adı altında 20.000 metrekarelik inşaatla birlikte yapılaşmaya açılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iktidarın 2022 yılında talep ettiği Beştepe Millet Ormanı'nın planını yaparak, Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderiyor. Aslında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Orman Çiftliği alanlarının tamamına yönelik koruma amaçlı imar planı yapması yetkisi varken, iktidarın parça parça planlarını yerine getirmekle uğraşıyor. Atatürk Orman Çiftliği alanları, Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetiyle halkına emanet edilmiştir. Beştepe Millet Ormanı adıyla adını değiştirmek ve iktidarın söylemleriyle, plan yapmak ve yapılaşmaya açmak emanete ihanettir.”

"BUNDAN NİYE RAHATSIZ OLUNUR?"

İddiaların ardından Mansur Yavaş, açıklama yaptı.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya, Mansur Yavaş'ın açıklamasını şöyle aktardı:

"Biz Atatürk Orman Çiftliği'nde tam 5 milyon metrekare yeşil alan yapıyoruz. Biz Atatürk Orman Çiftliği'nde 5 milyon metrekare yeşil alan yapıyoruz. Tezcan Hanım'ın bahsettiği yer 300 dönümlük, bizimle alakası olmayan, külliyeye ait bir yer. Oraya millet bahçesi yapıyorlarsa da bundan kimse rahatsız olmasın. Bundan niye rahatsız olunur ki?”