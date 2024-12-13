Atatürk Orman Çiftliği'nin kasası boş, işçilere ikramiye ödenemedi

BirGün\Ankara

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü’nün işçilere ikramiye ödeyemediğini açıkladı.

AOÇ’ni kasasında para olmadığını vurgulayan CHP’li Akdoğan, “Şimdi ikramiye ödenemiyor, bu kafayla maaş ödeyemeyeceksiniz. Bugün kamu işçilerinin ikramiye ödeme günü ancak AOÇ’nin kasasında para olmadığı için işçinin ikramiyesini ödeyemedi" ifadelerini kullandı.

Akdoğan, şunları söyledi: "Resmi gazete 2 ikramiye yazıyor ama AOÇ işçileri 4 ikramiye alır. İkisi devletin verdiği diğer ikisi ise sendika ile imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında ödenen ikramiyedir. Yetkililer, ya emekçinin bu paralarını ödeyin ya da bir açıklama yapın."