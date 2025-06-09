Atatürk Orman Çiftliği’nin 100. yılına özel sergi açılıyor: “Unutulmaz Bir Hafıza Mekânı; Atatürk Orman Çiftliği”

Mimar, yazar ve ressam Tezcan Karakuş Candan’ın, Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) 100. kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırladığı “Unutulmaz Bir Hafıza Mekânı; Atatürk Orman Çiftliği” başlıklı sergi, 11 Haziran’da Galeri Soyut’ta sanatseverlerle buluşuyor.

Cumhuriyet’in kent ve tarım vizyonunu yansıtan en önemli yapılardan biri olan Atatürk Orman Çiftliği'ni resimsel belleğe dönüştüren Candan, bu çalışmasında deri üzerine karışık teknikle hazırladığı eserlerine yer veriyor. Serginin küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu üstleniyor.

Candan, geçtiğimiz yıl “Ankara’ya Bakmak” adlı sergisiyle başkentin 100 yıllık hafıza mekânlarını sanatseverlerle buluşturmuştu. Bu yıl ise Atatürk’ün 11 Haziran 1925’te şartlı bağışla halka emanet ettiği ve yalnızca bir tarım alanı değil, aynı zamanda modern yaşamın öncüsü olan Atatürk Orman Çiftliği'ni odağına alıyor.

Küratör Karaoğlu, sergiye ilişkin kaleme aldığı manifestoda, Atatürk Orman Çiftliği'nin son yıllarda ciddi yapılaşma tehdidi altında olduğuna dikkat çekerek, “Kuruluşunun 100. yılında, Atatürk Orman Çiftliği'nin yeniden anımsatmak ve hem geçmişini hem geleceğini korumak büyük önem taşıyor. Tezcan Karakuş Candan, yazılarıyla, belgesel çalışmalarıyla, konferanslarıyla ve bu sergiyle bu sürece bütüncül bir katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Karaoğlu ayrıca, serginin kentin tekdüze gündemi içinde unutulmaya yüz tutmuş bir hafıza mekânını yeniden görünür kıldığını belirterek, izleyicileri bu anlamlı yolculuğa davet etti.

Ankara Çankaya'da yer alan Galeri Soyut'ta (Yıldızevler Mah. Şehit Mustafa Doğan Cd. No:26/A (Eski 82) 11 Haziran 2025 çarşamba günü açılacak olan sergi, 25 Haziran 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.