Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, BM Genel Sekreteri Guterres'e verilecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Erdoğan, "Atatürk Uluslararası Barış Ödülümüzü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim edeceğiz" dedi.

Güncel
  • 30.10.2025 00:12
  • Giriş: 30.10.2025 00:12
  • Güncelleme: 30.10.2025 00:16
Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, BM Genel Sekreteri Guterres'e verilecek
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verilecek. Söz konusu ödülü Erdoğan bizzat açıkladı. Erdoğan, "Atatürk Uluslararası Barış Ödülümüzü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim edeceğiz" dedi.

Ödül alanlar şöyle:

Bilim ve Kültür - Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün,

Resim - Yalçın Gökçebağ,

Müzik - Yalçın Tura,

Anadolu Arkeolojisi - Prof. Dr. Fahri Işık,

Fotoğraf - Ali Jadallah,

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü - Antonio Guterres.

BirGün'e Abone Ol