Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, BM Genel Sekreteri Guterres'e verilecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verilecek. Söz konusu ödülü Erdoğan bizzat açıkladı. Erdoğan, "Atatürk Uluslararası Barış Ödülümüzü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim edeceğiz" dedi.

Ödül alanlar şöyle:

Bilim ve Kültür - Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün,

Resim - Yalçın Gökçebağ,

Müzik - Yalçın Tura,

Anadolu Arkeolojisi - Prof. Dr. Fahri Işık,

Fotoğraf - Ali Jadallah,

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü - Antonio Guterres.