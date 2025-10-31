Atatürk'ün en çok bilinen ve az bilinen sözleri

Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir kurtuluş savaşının başkomutanı değil, aynı zamanda fikirleriyle bir milletin ufkunu açan, çağları aşan bir devlet ve toplum mimarıdır. Onun sözleri, belirli bir döneme ait olmaktan çok, Cumhuriyet’i ayakta tutacak ilkelere ve gelecek kuşakların yol haritasına işaret eder.

1. GENÇLİĞE VE YENİ NESLE HİTAP EDEN ATATÜRK SÖZLERİ

Atatürk’ün gençlik vurgusu, Cumhuriyet’in bir nesil sonra sönmemesi içindir. Yeni kurulan devletin, onu kuranların iradesine değil, onu anlayacak ve ileriye götürecek genç kuşaklara dayanması gerektiğini defalarca söylemiştir.

Bütün ümidim gençliktedir.

Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de, sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

"Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol..."

Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunluğu yenebilecek mânevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür.

Bu sözler, Atatürk’ün gençliği sadece “gelecek” diye tanımlamadığını; onu, Cumhuriyet’in bugünkü muhafızı ve yarının kurucusu olarak gördüğünü gösterir.

2. CUMHURİYET, MİLLİ EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIK ÜZERİNE SÖZLERİ

Atatürk’e göre Cumhuriyet, bir yönetim biçiminden daha fazlasıdır; milletin iradesinin kurumsallaşmış hâlidir. Bu yüzden “milli egemenlik” ve “tam bağımsızlık” kavramlarını her fırsatta birlikte kullanmıştır.

Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.

Türk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmuştur bu devletin dayandığı esaslar "Tam Bağımsızlık" ve "Kayıtsız Şartsız Milli Egemenlikten ibarettir. Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu Milli Egemenliktir. Milletin Kayıtsız Şartsız Egemenliğidir...

"Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir..."

"Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır."

Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruat.

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.

Egemenlik verilmez, alınır.

Yurtta sulh, cihanda sulh.

Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.

Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir.

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Bu ifadeler, Atatürk’ün devlet tasavvurunda “egemenliğin kaynağı millettir” ilkesinin tartışılmaz olduğunu; bağımsızlığın ise yalnızca siyasi değil, ekonomik ve kültürel alanlarda da tamamlanması gerektiğini ortaya koyar.

3. ÖĞRETMENLER, EĞİTİM VE OKUL ÜZERİNE ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ

Atatürk, kalıcı zaferin eğitimle geleceğini bilen bir liderdi. Bu nedenle öğretmeni yalnızca ders veren kişi olarak değil, Cumhuriyet’in kaderini belirleyen bir meslek olarak tanımladı.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneği kazanmamıştır.

Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.

Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.

Bu bölümdeki sözler, Atatürk’ün “eğitim”i savaş meydanlarının bile önünde gördüğünü açıkça gösterir. Çünkü ona göre medeniyet yarışı, ancak bilgiyi örgütleyebilen toplumlar tarafından kazanılacaktır.

4. KADIN, AİLE VE TOPLUMSAL HAYATA DAİR ATATÜRK SÖZLERİ

Atatürk, kadınların toplumsal hayata katılmasını bir lütuf olarak değil, toplumun varlık şartı olarak görmüştür. Kadın haklarıyla ilgili sözleri, dönemin dünyasını da aşan modern bir çizgi taşır.

İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.

Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.

Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.

Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır.

Bu sözler, Atatürk’ün yalnızca siyaseti değil, toplumsal dokuyu da dönüştürmek istediğini ve bunu kadınlar olmadan yapılamayacağını açıkça ortaya koymaktadır.

5. BİLİM, MEDENİYET VE DİL ÜZERİNE ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ

Atatürk, uygarlığı taklit edilecek bir şekil değil, özü alınması gereken bir içerik olarak görmüştür. Bu nedenle bilime, akla ve dile çok güçlü vurgu yapmıştır.

Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.

Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.

Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Öyle istiyorum ki, Türk Dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar.

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.

Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

Bu alıntılar, Atatürk’ün laiklik anlayışının yalnızca din-devlet ayrılığı olmadığını, aynı zamanda aklı ve bilimi esas alan bir düşünsel özgürlük çağrısı olduğunu gösterir.

6. EKONOMİ, ÜRETİM VE KALKINMA ÜZERİNE SÖZLERİ

Atatürk, askeri zaferleri ekonomik zaferlerle desteklemenin zorunlu olduğunu defalarca vurgulamıştır. Onun ekonomik sözleri, bugünün kalkınma tartışmalarında bile güncelliğini korumaktadır.

Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.

Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım.

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.

Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır.

Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder.

Basın milletin müşterek sesidir. Başlıbaşına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Bu sözler, hem üretim ekonomisini hem de sosyal devlet fikrini aynı çerçevede buluşturur.

7. ORDU, SAVAŞ VE BARIŞ ÜZERİNE ATATÜRK SÖZLERİ

Atatürk, askerliğin içinden gelen bir lider olmasına rağmen, savaşı bir amaç değil, mecburiyet olarak tanımlar. Bu yönüyle de barışçı çağrısı evrensel nitelik kazanmıştır.

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı... Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız.

Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.

Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir.

Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı bir vasıtadır.

Zafer, bir fikrin istihsâline (elde edilmesine) hizmeti nispetinde kıymet (değer) ifade eder. Bir fikrin istihsâline dayanmayan bir zafer pâyidar olamaz (yaşayamaz). O, boş bir gayrettir.

Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem (dünya) doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.

Burada Atatürk’ün askeri dehasının yanı sıra, zaferi sonsuzlaştıran şeyin fikir ve üretim olduğunu söylediğini görüyoruz.

8. MİLLET, TÜRKLÜK VE BİRLİK VURGUSU OLAN SÖZLERİ

Atatürk’ün millet anlayışı ırkçı değil, kurucu bir birlik anlayışıdır. “Türk milleti” dediğinde, Cumhuriyet’i kurma iradesi etrafında toplanan halkı kasteder.

Ne mutlu Türküm diyene!

"Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir..."

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.

Türk milleti güzel her şeyi her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktır ki, her şeyin üstünde taktir ettiği bir şey varsa o da kahramanlıktır.

"Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir... Türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir… Türk milletinin tarihi bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır..."

"Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır."

"Türk’ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür."

"Türk milleti güzel her şeyi her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder."

Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.

Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.



Bu cümleler, Atatürk’ün milletini yüceltirken onu sorumluluğa da çağırdığını gösterir. “Ne mutlu Türküm diyene!” sözü, bir üstünlük çağrısı değil, Cumhuriyet ortaklığının sevinci ve onurudur.

9. ATATÜRK’ÜN KENDİSİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Atatürk’ün en çarpıcı yanlarından biri, kendi şahsını bir araç olarak görmesidir. Kendisini değil, temsil ettiği fikri kalıcı kılmaya çalışmıştır.

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

Bu alıntılar, Atatürk’ün bir kült şahsiyet değil, bir fikir sistemi olarak yaşamasını istediğini, bu yüzden de Cumhuriyet’i kişiselleştirmediğini kanıtlar.

Atatürk’ün en bilinen sözü nedir?

En çok bilinen ve en fazla tekrar edilen sözlerden biri “Ne mutlu Türküm diyene!” ifadesidir. Bunun yanı sıra “Yurtta sulh, cihanda sulh.” ve “Egemenlik verilmez, alınır.” sözleri de çok aranır.

Atatürk neden gençliğe bu kadar vurgu yaptı?

Çünkü Cumhuriyet yeni kurulmuştu ve bir devrimin başarıyla sürmesi için onu anlayacak, savunacak ve geliştirecek kuşaklara ihtiyaç vardı. “Ey Türk Gençliği!” hitabındaki kararlılık bundan kaynaklanır.

Atatürk’ün sözleri bugün hâlâ neden güncel?

Çünkü Atatürk, sadece dönemin sorunlarına değil, devletin sürekliliğine dair ilkeler söylemiştir. Milli egemenlik, ekonomik bağımsızlık, laiklik ve eğitim bugün de aynı derecede önemlidir.

Atatürk’ün kadınlara dair sözleri hangi anlayışa dayanıyor?

Atatürk’e göre toplumun yarısı gerideyken bir milletin ilerlemesi mümkün değildir. Bu nedenle kadınlara hem siyasal hem de toplumsal alanda yer açmayı bir medeniyet şartı olarak görmüştür.

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir” sözü ne anlatır?

Atatürk bu sözüyle şahsına değil, düşüncesine bağlılık istediğini, fikir ve ilkelere sadakatin asıl olduğunu vurgulamıştır.