Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan lise öğrencisi gözaltına alındı

İstanbul’da Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına müstehcen hareketler sergileyen lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, 17 yaşındaki A.E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir lise öğrencisinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.

AA'nın haberine göre; söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"20.09.2023 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği görülmüş, şahısla ilgili kimlik tespiti yapılmıştır.

Bahse konu eylemi gerçekleştiren A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır."