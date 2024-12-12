Atatürk ve Cumhuriyet’i hedef alan okul müdürü hakkında soruşturma başlattınız mı?

BirGün\Ankara

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın’ın Nazilli ilçesinde Şehit Celal Güngör İlkokulu’nda görev yapan okul müdürü Özkan Yıldırım Karaman’ın Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan sözlerini Meclis gündemine taşıyarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Tezcan, “Aydın Nazilli Şehit Celal Güngör İlkokulunda müdür olarak görev yapan Özkan Yıldırım Karaman sosyal medya hesabında Atatürk ve cumhuriyet düşmanı paylaşımda bulunmuştur. Facebook hesabında yaptığı paylaşımında Milli Görüş dünya derin devletinin üstün siyasi ve askeri kurmay aklının yönettiği Suriye'deki gelişmelerin neticesi ülkemizde, bölgede ve dünyada öyle bir domino etkisi yapacak ki 2 asırlık küresel Deccal Siyonist Haçlı Batı zulüm ve vahşet düzeni ile varyantı resmi ideoloji Kemalizm'in sonu olacak ve Türkiye liderliğinde kurulacak İslam Birliği temelinde Adil Düzene dayalı Yeni bir Dünya Düzeni kurulacak inşallah. Kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır ifadelerini kullanmıştır. Bunun yanı sıra aynı sosyal medya hesabından birçok siyasi paylaşımı da bulunmaktadır. Geleceğimizi, çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarımızda Atatürk ve cumhuriyet düşmanı paylaşımlar yapan eğitimcilerin olması kabul edilemez” diye konuştu.

CHP’li Tezcan, AKP’li Bakan Tekin’e şu soruları yöneltti:

- Anayasa’nın laiklik ilkesini ihlal eden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aykırı hareket eden okul müdürü Özkan Yıldırım Karaman hakkında Bakanlığınız tarafından bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldı ise hangi aşamadadır?

- Açık bir şekilde Atatürk ve cumhuriyet karşıtı olan okul müdürüne, çocuklarımızı emanet etmeye devam edecek misiniz?

- Söz konusu okul müdürü hakkında daha önce açılmış bir soruşturma var mıdır? Var ise nasıl sonuçlanmıştır?

- Son 10 yılda yaptığı sosyal medya paylaşımları veya yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan kaç okul müdürü ve öğretmen bulunmaktadır? Hangi okullarda görev yapmaktadır?