Atatürk’e lanet okuyandan icazet

Ayasofya’da 29 Mayıs 2021 tarihinde, “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” düzenlendi.

Törene, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni’nde Reisül-Kurra vekili olarak Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuması ile bilinen Mustafa Demirkan da hazır bulundu.

Ayasofya’nın mabet olarak kalması için inşa edildiğini söyleyen Demirkan, “Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Ya rabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” ifadelerini kullanmasıyla tepki çekmişti. Tepki çeken ifadelerin ardından Demirkan hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu. Tepkilere karşı sessizliğini koruyan Diyanet ise skandaldan aylar sonra yaptığı açıklamada, Demirkan’ın emekli olduğunu belirterek, “Yapılacak bir işlem bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı. Ancak Demirkan’ın, Ahmed Arslanlar’ın ölümünün ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın onayıyla Reisül-Kurra yapıldığı öğrenildi.

Atatürk'e yönelik sözlerinin ardından herhangi bir yaptırımla karşılaşmayan ve hakkında “Emekli oldu” açıklaması yapılan Demirkan, 30 Haziran’da Düzce’de gerçekleştirilen etkinliğe, “Reisül-Kurra” unvanıyla katıldı. Demirkan’ın, Düzce İl Müftülüğü tarafından Hafız Hasan Erkek Kur’an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 41 öğrenci için yapılan icazet töreninde dua okuduğu belirtildi.