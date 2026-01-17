"Atatürksüz karne" tartışması: Yusuf Tekin yine muhalefeti suçladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda karnelerden Atatürk’ün kaldırılmasına ilişkin konuştu. Kendisini savunan Tekin muhalefeti İBB davasını unutturmak istemekle suçladı.

AKP Teşkilat Başkanlığınca Erzurum'da düzenlenen Kuzey Doğu Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'na katılan Tekin, yaptığı konuşmada, Türkiye'de muhalefetin ezberleri olduğunu iddia etti.

İBB DAVASINI ANLATTI

Tekin şunları söyledi:

"Asrın hırsızlığı var İstanbul'da. Asrın hırsızlığını saklamak için 'Yusuf Tekin karnelerden Atatürk'ü kaldırdı' yalanına sarılıyorlar. Yani gerçekten ayıp. Ama onlara sesleniyorum. Bu hırsızlık bu tür yalanların arkasında saklanacak kadar küçük bir hırsızlık değil. İstanbul'un parası, İstanbullunun parası, evinden akacak suyun, sokakta çektiği trafik çilesini çözecek problemlerin kaynaklarını kumara, uyuşturucuya, fuhuşa harcayan kişilerin, yaptıkları hırsızlıkları, Atatürk'ün arkasına sığınarak lütfen saklamaya çalışmayın. Komik oluyorsunuz. Türkiye'de birçok şey değişti. Muhalefet de aslında değişme eğiliminde ama maalesef zaman zaman böyle ne yapacaklarını bilmeden, eski ezberlerine yeniden müracaat ediyorlar."

Yeni müfredata da değinen Bakan Tekin, "Eğitim öğretimin niteliğini hem çağdaş parametreleri uygun hale getirelim hem de vatandaşın bizden beklentilerine uygun milli birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek, milli ve manevi değerlerle çocuklarımızı mücehhez hale getirecek yepyeni bir eğitim öğretim sistemi inşa etmeliyiz dedik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne, o yolculuğa bu vesileyle çıkmış olduk" şeklinde konuştu.