Atatürk’ün Afrin'de kaldığı konak müze oldu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Birinci Dünya Savaşı sırasında bir süre konakladığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin'de bulunan Hanif Ağa’nın evi, müzeye dönüştürüldü.

Hatay Valiliği’nin girişimleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, Raco beldesine bağlı Hacı Halil köyünde bulunan konak artık ziyaretçilere açık olacak.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, Filistin-Suriye cephesinde yaşanan askeri geri çekilmenin ardından Atatürk, Halep’ten Afrin'e geçerek bölgenin önde gelen isimlerinden Kürt Hanif Ağa’nın misafiri olmuştu.

Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye cephesine gönderilen Mustafa Kemal'in yaklaşık bir ay konakladığı bu evin, Katme Savaşı’nın stratejik planlamasının yapıldığı yer olduğu belirtiliyor. Konak, aynı zamanda Atatürk'ün 13 Kasım 1918’de İstanbul’a dönmeden önce Afrin’de kaldığı son yer olarak biliniyor.

Hatay Valiliği tarafından 2011 yılında yapılan açıklamada, konağın karargâh olarak kullanıldığının tespit edildiği ve muhafaza altına alındığı duyurulmuştu.

Açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk'ün Katme Savaşı stratejisini belirleyip karargah olarak kullandığı belirlenen ve Afrin ilçesinde bulunan ev, valiliğimiz tarafından muhafaza altına alındı. Evin çevresinde ve içerisinde temizlik çalışması yapılıp, iyi bir hale getirildi. Restorasyon çalışması da yapılacak. Projeler değerlendiriliyor. Bölgedeki hareketliliğin azalmasının ardından yapılacak restorasyon çalışmaları için muhafaza altındaki bina, proje aşamasında” denmişti.

Rûdaw'ın haberine göre restorasyon çalışmaları tamamlanan konak, müze olarak hizmet vermeye başladı.