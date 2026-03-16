Atatürk’ün Çanakkale’de verdiği emir ortaya çıktı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü yaklaşırken, Mustafa Kemal Atatürk’ün kara muharebeleri sırasında verdiği bir emir kamuoyuyla paylaşıldı. 19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’in 13 Mayıs 1915 tarihinde Kemalyeri Karargâhı’ndan kaleme aldığı emirde, cephanenin sınırlı olması nedeniyle askerlerin her mermiyi dikkatli kullanması gerektiği belirtiliyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, savaş döneminde verilen emirlerin çatışmaların zorluğunu ve koşullarını ortaya koyduğunu söyledi.

Kaşdemir, Çanakkale’de Osmanlı ordusunun askeri teçhizat bakımından karşı tarafla kıyaslandığında dezavantajlı olduğunu belirterek, bu açığın komutanların sevk ve idare kabiliyeti ile kapatıldığını ifade etti.

DİJİTAL ORTAMDA ERİŞİME AÇILACAK

Tarihi Alan Başkanlığı’nın Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde bulunan emirlerin araştırmacılar ve kamuoyuyla paylaşılmaya başlandığını belirten Kaşdemir, söz konusu belgelerin müzede görülebildiğini ve dijital ortamda da erişime açıldığını söyledi.

Arşivde yer alan ve Mustafa Kemal’in “Arıburnu Kuvvetleri Kumandanı ve 19’uncu Fırka Kumandanı Mustafa Kemal” imzasını taşıyan emirde, askerlerin cephaneyi dikkatli kullanmaları gerektiği vurgulanıyor.

"HER MERMİ İLE BİR DÜŞMAN NEFERİ"

Emrin üçüncü maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Siperlerinden düşmanı avlayan efradımızın soğukkanlılıklarını muhafaza ederek her mermi ile en aşağı bir düşman neferini ortadan kaldırmak suretiyle endaht ettiklerini anlıyorum ve memnun oluyorum.”

Kaşdemir, bu emrin Çanakkale’de kazanılan başarının ardındaki koşulları göstermesi açısından önemli olduğunu belirterek, savaşın yalnızca cesaretle değil aynı zamanda planlama ve yönetim becerisiyle kazanıldığını söyledi.