Atatürk’ün orijinal imzaları ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Harf İnkılabı ile Soyadı Kanunu'ndan sonra kullanmaya başladığı ve öncesinde kullandığı orijinal imzalarını paylaştı.

Güncel 13.06.2024 15:28 Giriş: 13.06.2024 15:28

Güncelleme: 13.06.2024 15:30 Kaynak: AA

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