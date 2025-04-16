Ateş açılan ambulansın şoförü: Mermiler tüplere isabet etseydi araç patlardı

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, önceki gün, İbrahim Kutlutürk'ün kullandığı ambulansa ateş edildi. Kutlutürk, yaşadığı o anları anlatıp, "Mermiler eğer ambulanstaki tüplere isabet etseydi. Araç patlayabilir, hasta da biz de ölebilirdik" dedi.

Olay, önceki gün Refik Şevket Mahallesi 2148/11 Sokak'ta meydana geldi. İzmir Şehir Hastanesi'nden Menemen yönüne giden İbrahim Kutlutürk yönetimindeki 35 AUH 021 plakalı ambulansa, yol tartışmasının ardından U.Ü. (32) tarafından tabancayla ateş açıldı. Mermiler ambulansa isabet ederken şüpheli 06 EDR 872 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Ambulans sürücüsü İbrahim Kutlutürk (51) ve yanındaki sağlık görevlileri M.Y. ile C.S., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli U.Ü. suç aleti tabancayla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan ambulans şoförü İbrahim Kutlutürk (51), "14 Nisan Pazartesi günü öğle saatlerinde İzmir Şehir Hastanesi'ne cihaz almak için gitmiştim. Hastane içinde yavaşladıktan sonra önümü bir araç kesti. Sürücüsü inip önce kapıya sonra yüzüme yumruk attı. Ben de karşılık verince arabasına gidip silahını aldı. Silahı görünce hemen hareket ettim. Sonrasında arabaya ateş etti ve takip etmeye başladı. Onu atlattıktan sonra Ege Üniversitesi Hastanesi acil bölümünde sığındım. Sonra da hastane polisine gidip şikayetçi oldum" dedi.

'HASTA OLMAMASI BÜYÜK ŞANS'

Olay sırasında şans eseri ambulansta hasta olmadığını belirten Kutlutürk, "Mermiler eğer ambulanstaki tüplere isabet etseydi. Araç patlayabilir, hasta da biz de ölebilirdik. Özel ambulanslarda ne yazık ki kamera yok. Kamera olmadığı için bu tarz olaylarda kendimizi koruyamıyoruz. Araçta kamera olsaydı emniyetin işini de kolaylaştırırdı" diye konuştu.

Olayın ardından geceleri uyuyamadığını belirten Kutlutürk darp raporu aldığını da sözlerine ekledi.(DHA)

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