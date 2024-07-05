Ateş cinayeti MHP maskesini düşürdü

Sinan Ateş cinayeti Ülkücü Hareket’in gerçek yüzünü bir kez daha açığa çıkardı. Ateş’in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcılarını işaret ederken Ateş’in de bir dönem talimatla birilerini dövdürdüğünü söyledi.

Haber Merkezi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın ilk duruşmasının 4’üncü celsesi dün görüldü. Duruşmada konuşan Ayşe Ateş, daha önce korktuğu için veremediğini söylediği isimleri telaffuz etti. Ayşe Ateş’in beyanına göre Sinan Ateş kendisine, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’in verdiği talimat doğrultusunda Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın kiralık katil aradığını anlattı. Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in Ülkü Ocakları Başkanı olduğu dönem Genel Merkez talimatıyla pek çok kişiyi dövdürdüğünü de itiraf etti.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda sat 09.00’da başlayan duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sercan Hamşıoğlu ile milletvekilleri Metin Ergun ve Yavuz Aydın, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Murat Bakan, CHP Milletvekili Sibel Suiçmez de takip etti.

Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in kendisine suikast hakkında daha önce aldığı duyumlarla ilgili verdiği bilgileri anlattı. ‘‘Şu an bunları ilk defa anlatacağım çünkü beni de öldürürler diye korktum. Bugün bunları burada söylemezsem bir daha söyleyemem çünkü bana ne olur bilmem. Ölürsem bunlar mezara gitmesin benle’’ diyen Ateş, şunları söyledi: ‘‘Sinan Ateş tam olarak şunu söyledi: ‘Ayşe; Ulvi İzzet Yönter ve Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım’a talimat vermiş, onlar da kapı kapı dolaşıp kiralık katil arıyorlar.’’

İsim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de eleştiren Ayşe Ateş, ‘‘Bizim de bildiklerimiz var’’ diyen Bahçeli’ye ‘‘Beyefendinin bildiği ne var? 18 aydır ağzını açmadı’’ dedi. Ayşe Ateş son olarak dosyası ayrılan 17 kişi hakkındaki soruşturmanın bu dosya ile birleştirilmesini ve bugün ismini verdiği tüm şüphelilerin de ifadesinin alınmasını istedi. Duruşmaya ara verildiği sırada Özgür Özel kameralar karşısına geçti. Özel, Ezberletilmiş savunmalar izliyoruz" dedi.

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POLİS ŞEFİNDEN SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Sinan Ateş soruşturmasında görev alan polis şefi Kerem Gökay Öner, Sinan Ateş cinayeti davası sanığı Tolgahan Demirbaş’ın, eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Mersin Milletvekili MHP’li Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alındığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

GAZETECİLER TALİMATLA SALDIRIYA UĞRADI

Ayşe Ateş mahkemede eşi Sinan Ateş’in MHP’lilerin talimatıyla gazeteci dövdürdüğünü belirterek şunları kaydetti: ‘Sinan Ateş birilerini, gazetecileri dövdürdü’ dediniz. Evet, Sinan Ateş birilerini dövdürdü. ‘Ayşe, ben MHP Genel Merkezi’nden gelen talimatları yapıyorum. Yapmazsam bana da ceza keserler’ dedi.” Sinan Ateş, 9 Ocak 2019 - 2 Nisan 2020 tarihleri arasında Ülkü Ocakları’nın genel başkanlığını yaptı. Bu dönemde basına yansıyanlara göre, MHP’yi eleştirdiği için bazı gazeteciler saldırıya uğradı. İYİ Parti’ye yakınlığı ile bilinen Yeniçağ gazetesinin yazarı Yavuz Selim Demirağ, Sabahattin Önkibar Ahmet Takan, İdris Özyol saldırıya uğradı. 24 Mayıs 2019’da Adana’da günlük yayın yapan Egemen Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hakan Denizli saldırıya uğramıştı.

SİYASİ HAREKET DEĞİL, BİR SUÇ ÖRGÜTÜ

Sinan Ateş cinayeti, MHP ve Ülkü Ocakları’nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Talimatla gazetecilerin dövülmesi, üniversitelerde solcu, muhalif, Kürt ya da Alevi öğrencilere saldırılması, işlenen cinayetler, dönem dönem medyaya yansıyan kara para trafiği, suç örgütü ele başısı Alaattin Çakıcı başta olmak üzere pek çok mafya ile kurulan bağlantılar, muhalefet partilerine yönelik tehditler ve birçok örnek, adı katliam ve cinayetlerle anılan Ülkücü Hareketin bir suç örgütü olduğunun kanıtı niteliğinde.