Ateş cinayetinde MHP işin içinde

Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci gün de gergin geçti. Mahkeme Başkanı, Ateş ailesinin avukatını salondan çıkarmak istedi. Sanık Emre Yüksel ise tetikçinin kaçırıldığı aracın MHP'ye kayıtlı olduğunu söyledi.

Politika Servisi

Ankara'da 30 Aralık 2022'de İstanbul’dan getirilen ülkücü-mafya üyeleri tarafından katledilen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan 22 sanıklı davanın duruşmasına dün de devam edildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, önceki gün olduğu gibi dün de yoğun önlemler alındı. Mahkeme Başkanı, Ateş ailesi avukatını duruşmadan çıkartılmasına yönelik talimatı yerine getirmeyen kolluk kuvvetleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Duruşma bugün saat 09.00'da görülmeye devam edecek.

Bilirkişi raporunda, Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel’in 06 AT 5021 plakalı ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a tahsisli olduğu öğrenilen Audi marka çakarlı bir araçla tetikçi Özyağcı’yı Ankara’dan Bolu’ya götürdüğü kayıtlara girmişti. Tutuklular arasında bulunan Ülkü Ocakları ve MHP ile yakın olan Emre Yüksel savunmasında, tetikçinin kaçırıldığı aracın MHP'ye kayıtlı olduğunu söyledi. Emre Yüksel, "MHP'de görevim yok, araç Ülkü Ocakları’na kayıtlı olduğu için ben de bu aracı kullanıyordum" diye konuştu.

Yüksel, “Benim için şehir dışına çıkmak rutindir. Ülkü Ocakları yöneticisi olarak aracı kullanma hakkına sahibim, aracı Ülkü Ocakları’ndan aldık” dedi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Alper Atay, Ateş’i tanımadığını iddia etti. Atay, “Karakolda görevli memura benim evime polislerin geldiğini sordum, GBT yaptılar, ‘Sorun yok’ dediler. Doğukan böyle bir şeyden bahsetmedi. Bahsetse onu yanımda barındırmayacağımı bilir” dedi. Sanık Erdem Karadeniz, ''Eray Özyağcı’yı tanımıyorum. Vedat Balkaya’yı olaydan sonra tanıdım” dedi. Karadeniz, Gökhan Türkmen’e ait otelde bir ortaklığının olmadığını iddia etti.

Dönemin Cinayet Büro Amiri sanık Mustafa Ensar Aykal ise, “Tolgahan Demirbaş dışında kimseyi tanımıyorum. Bazen bilgi taleplerinde bulunmuştur yer yer kendisine olumlu dönüşler yaptım. Telefon numarası üzerinden benim şahsa ‘Bu numara eski Genel Başkana ait’ mesajı attığım ve buna karşı atılan mesajda da ‘Onun ipini çekmişler’ mesajının atıldığı iddia ediliyor. ‘Bu numara önceki GB’ye ait çıkıyor’ diye yazdım. O isim vermemiş, ben nasıl isim vereyim” dedi.