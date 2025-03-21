Ateş hâlâ sönmedi

HABER MERKEZİ

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 36’sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının üzerinden 2 ay geçti. Geçen sürede sorumlular aklandı, bilirkişi raporu hâlâ ortada yok.

Yangının hemen ardından 10 içinde sorumluların bulunacağına yönelik açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise bu konuda başka bir şey söylemedi. Oteli denetlemekle sorumlu olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise sorumluluğunu kabul etmedi. İki bakanlıktan da istifa eden olmadı.

Sadece İçişleri Bakanlığı’na bağlı iki özel idare yetkilisi tutuklandı. Ayrıca 6 il özel idare çalışanına da soruşturma izni geçen günlerde verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU YOK

Yangının hemen ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkilendirilen bilirkişiler bir rapor hazırladı. Raporda denetim sorumluluğun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğu belirtildi. Ancak Adalet Bakanı başta olmak üzere bu raporu ‘korsan’ olarak nitelendirdi. Bilirkişi heyeti genişletildi.

Geçen iki ayda ise hâlâ bilirkişi raporu hazırlanmadı. Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye personeli İrfan Acar, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, otel sahibi Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç, Mehmet Gündüz, Halit Ergül’ün diğer oteli Gazelle Resort & Spa Otel Müdürü Ahmet Demir ve 6 kişinin de aralarında olduğu 22 kişi tutuklandı.

İş güvenliği uzmanı E.K. ile otelin 78 yaşındaki mimarı Ali B. ise serbest bırakıldı. Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personeli hakkında da ‘‘otelde yaptıkları denetimlerde ihmalleri bulunabileceği’’ gerekçesiyle soruşturma izni istenmişti. Ancak Bolu Valiliği, soruşturma izni vermemişti. Otel sahibi Halit Ergül’ün aynı zamanda turizm konaklama mekânlarının denetimlerini yapmakla da yetkili olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu faciadan sonra ortaya çıktı. TGA’nın otele 2 Mart 2024 ve 14 Aralık 2024’te “Sürdürülebilir Turizm Programı Sertifikası” verdiği öğrenildi.

Otelin sürdürülebilirlik programı kapsamında Haziran 2024’te personele vermesi gereken İşçi Sağlığı ve Güvenliği, ilk yardım ve yangın eğitimlerini tamamlayamadığı ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 2008'den beri otelde dokuz kez denetim yaptı. ‘‘Bakanlığa yanıltıcı bilgi verme’’, ‘‘kimi işletme kusurları’’ ya da ‘‘personel odalarının yetersizliği’’ gibi tespitler yapıldı. Otele üç kez ‘‘uyarma’’, iki kez de ‘‘para cezası’’ verildi. Yangın güvenliği gibi kritik konular ise denetlenmedi. Tutuklu İl Özel İdare Yetkilileri de savcılık ve hâkimlik savunmalarında denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğunu söylemişlerdi. Otelin girişinde de ‘Turizm Bakanlığının denetimindedir’ yazıyordu.

***

YETKİ TARTIŞMASI

Yangının ardından ilgili bakanlıkların ve Bolu Belediyesi’nin yetki tartışmalarının sonu gelmedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un facianın yaşandığı otelin denetim yetkisine ilişkin "Ruhsat ve iskân yetkisi İl Özel İdare’de. Alanın genelinde de İl Özel İdare yetkili, Turizm Bakanlığı yetkili değil. İş yeri açma çalışma ruhsatının yenilenmiş olması, benim için itfaiye raporunun da yenilenmiş olduğu diğer raporların yenilenmiş olması anlamına geliyor" diyerek sorumluluğu üstünden attı. Ardından süreçte bakanlık sessizliğe gömüldü. Otel sahibi Halit Ergül de otelin Bakanlık tarafından denetlendiğini ve sorun bulunmadığını ileri sürerek “En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi" dedi.

Daha sonra Mülkiye Müfettişleri inceleme yaparak ön rapor hazırladı. Raporda yetkinin İçişleri Bakanlığı’na bağlı Bolu İl Özel İdaresi’nde olduğu ifade edildi. Bolu İl Özel İdaresi ise Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u işaret ederek denetim yetkisinin Kültür Bakanlığı’nda olduğunu kaydetti. Tim bunlara rağmen Kültür Bakanlığı bünyesindeki hiçbir yetkili sorumluluk alarak istifa etmedi ya da görevden alınmadı. İl Özel İdare’den ve Belediye’den ise tutuklamalar gerçekleşti.

***

İHMALLER NELER?

Yapılan araştırmalar kapsamında bazı ihmaller ise şöyle ortaya çıktı.

•Yangın algılama sisteminin mevzuata uygun olmaması

•Duman dedektörlerinin çalışmaması

•Acil durum butonlarının çalışmaması

•Acil durum aydınlatma sisteminin yetersiz, aydınlatma araçlarının bataryalarının boş olması

•Yönlendirme işaretlerinin yetersiz olması

•Yangın dolaplarındaki su bağlantılarının yetersiz olması

•Kaçış merdivenlerinde mevzuata aykırı olarak elektrik şaftı, pano ve baz istasyonu gibi unsurlar yer alması

•Oteldeki beş asansörün, yangın algılama ve uyarı sistemine entegre edilmemesi