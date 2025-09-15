Ateş suikastı: Azmettiriciyi Olcay Kılavuz’un evinden aldıran polis, Adıyaman Emniyet Müdürü oldu

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından şüphelilerden Tolgahan Demirbaş’ın dönemin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinden alınması talimatını veren polis başmüfettişi Arzum Nazman, Adıyaman Emniyet Müdürü oldu.

11 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 37 ile yeni emniyet müdürü atandı, 22 ilin emniyet müdürü merkeze alındı.

Atanan emniyet müdürleri arasında Sinan Ateş suikastı sonrası soruşturma aşamasının ilk beş ayında görev alan ve şüphelilerden Tolgahan Demirbaş’ın dönemin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinden alınması için talimat veren Arzum Nazman da yer aldı. Polis Başmüfettişi Arzum Nazman, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Sinan Ateş suikastında "suça azmettiren" sıfatıyla yer alan sanıklardan Tolgahan Demirbaş, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.