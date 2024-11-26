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Ateşkes bekleniyordu, İsrail Lübnan'ı vurdu: 3 ölü, 26 yaralı

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yoğun hava saldırısı başlattı. Lübnan Sağlık Bakanlığı en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin yaralandığını aktardı.

Dünya
  • 26.11.2024 18:48
  • Giriş: 26.11.2024 18:48
  • Güncelleme: 26.11.2024 18:52
Kaynak: İHA
Ateşkes bekleniyordu, İsrail Lübnan'ı vurdu: 3 ölü, 26 yaralı
Fotoğraf: AA

İsrail, ateşkes anlaşmasının duyurulması beklenirken Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yoğun saldırı düzenledi.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Beyrut’taki 20 noktaya 8 savaş uçağıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail saldırısı altındaki ülkesinde bu akşamdan itibaren ateşkesin başlamasını umduğunu söylemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib: "Umuyorum ki bu akşam ateşkese sahip olabiliriz"
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