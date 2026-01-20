Ateşkes çöktü, görüşmeler tıkandı: Suriye'de çatışmalar Haseke'ye dayandı

Suriye'de cihatçı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ile Suriye Demokrtatik Güçleri (SDG) arasında 6 Ocak'ta başlayan çatışmalar dün Mazlum Abdi ve Muhammed El-Colani (Ahmed Eş-Şara) görüşmesinin olumsuz sonuçlanmasıyla şiddetlendi.

Paris’te 6 Ocak'ta İsrail ile Şam arasında varılan anlaşma sonrasında HTŞ, Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı mahallelere yönelik saldırılara başladı.

Şam güçleri, Şam da önce Halep’in Kürt mahallelerini ardından da Fırat’ın batısındaki bölgeleri, son olarak da nehrin doğusuna geçerek 2017’den bu yana SDG’nin elinde olan kentlere saldırı düzenliyor. HTŞ ve beraberindeki Arap aşiretlerin desteğiyle SDG’nin elindeki toprakların büyük kısmı ele geçirildi.

AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı son bilgiye göre, Şam'a bağlı birlikler ile Arap aşiret unsurları, YPG ve SDG'nin kotrolünde olan Haseke kentinin güney çevre yolu üzerindeki Panorama Kavşağı’na kadar ilerledi.

Söz konusu nokta güney çevre yoluna yaklaşık 2,2 kilometre mesafede bulunuyor.

Şam'a bağlı ordu birlikleri ile aşiret güçlerinin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek bölgeye ulaştığı belirtildi.

TAM ENTEGRASYON VE ATEŞKES

HTŞ, 16 Ocak’ta SDG'ye karşı Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişletti.

SDG'nin kontrolünde bölgelerin büyük bölümü geçici Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimi ile SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşmasında yer alan maddeler şöyle:

"Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu."

Anlaşmanın ardından SDG, HTŞ ve beraberindeki güçlerinde saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI, SALDIRILAR ŞİDDETLENDİ

Abdi ve Colani ise dün yaklaşık 5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin olumsuz sonuçlandığı duyuruldu.

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Başkanlık Konseyi Üyesi Foza Yusuf, Şam’da yapılan görüşmeye ilişkin, "Arkadaşlarımız henüz yolda. Ancak toplantı olumsuz sonuçlanmış. Çünkü Şam ‘her şeyinizi teslim edeceksiniz ve durum 2011’dekinden öncesine dönecek’ diyor. Hiç bir şekilde varlığımızı kabul etmeye yanaşmıyor" dedi.

Abdi, "Durumu sakinleştirmek için çabalarımız var, halk savaşçılarının etrafında kenetlensin" açıklaması yaptı ve şunları ekledi:

"Halkımıza, uluslararası tarafların yardımıyla sükuneti sağlama ve ateşkes konusundaki çabalarımızın sürdüğünü bildiriyoruz. Bu nedenle halkımıza, cesurca kendi evlatlarının, savaşçılarımızın etrafında kenetlenmeleri ve inançlarında kararlı kalmaları çağrısında bulunuyoruz."

Şam'a yakın kaynaklar ise SDG tarafı, görüşmede gereken esnekliği göstermedi. İlerleyen dönemde yeni toplantılar yapılacak" ifadelerini kullandı.