Ateşkes için top artık İsrail’de

Dış Haberler

Hamas, Mısır ve Katar’ın Gazze’de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiğini bildirdi. İsrail’in yanıtı beklenirken Katar, Hamas’ın kabul ettiği ateşkes önerisinin ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un planıyla “neredeyse aynı” olduğunu duyurdu.

Hamas’ın kararına ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Başkanı Diya Reşvan, El-Kahire el-İhbariye kanalına yaptığı açıklamalarda, Gazze’de ateşkesin sağlanması için Kahire’nin yoğun çabalar sarf ettiğini kaydetti.

TEL AVİV’DEN YANIT BEKLENİYOR

Söz konusu teklifin Mısır ve Katar tarafından İsrail’e iletildiği ve "topun artık Tel Aviv kalesinde" olduğunu belirten Reşvan, İsrail’in teklifi olumlu yanıtlaması halinde kapsamlı bir çözümün olabileceğini ifade etti. Reşvan, bu önerinin kabul edilmesi amacıyla ABD’nin İsrail’e baskı kurması gerektiğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ansari, “Hamas’tan yanıt aldık. Çok olumlu bir yanıttı. Ancak hâlâ İsrail tarafının yanıtını bekliyoruz” dedi. Sözcü, İsrail’den gelecek cevabın zamanlamasına ilişkin net bir takvim olmadığını, ancak İsrail’in konuyu değerlendirdiğini belirtti ve “Hızlı ve olumlu bir yanıt bekliyoruz” ifadelerini kullandı. El-Ansari, önerinin 60 günlük geçici bir ateşkesi ve savaşın sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşmaya giden yolu içerdiğini söyledi.

Katar merkezli The National gazetesine konuşan kaynaklar, Hamas’ın Mısır ve Katar aracılığıyla sunduğu yanıtta 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini, ilk aşamada 10 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını ve hayatını kaybeden 18 rehinenin naaşının teslimini onayladığını aktardı.

Aynı kaynaklara göre Hamas, silahlarını uluslararası denetim altında bırakmayı, depolamayı ve Gazze’de güvenliğin sağlanması için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde bir Arap gücünün konuşlandırılmasına da onay verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise plan hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Netanyahu, geçtiğimiz hafta yaptığı değerlendirmede, İsrail’in “tüm rehinelerin bir kerede ve kendi şartlarına uygun olarak serbest bırakılacağı bir anlaşmayı kabul edeceğini” söylemişti.