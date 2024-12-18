Ateşkes istemeyen İsrail öldürmeyi sürdürüyor

İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda en az 22 Filistinli daha hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre vurulan yerlerden birisi de Nusayrat Mülteci Kampı’nın batısında toplanan sivillerin olduğu kaydedildi.

İsrail saldırıları sürerken Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze’de ateşkes görüşmeleri için bugün Mısır’ın başkenti Kahire’ye gideceği iddia edildi. Batı medyasında yer alan haberlere göre, ateşkes anlaşmasının önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak’ta görevine başlayacak olan Donald Trump, önceki gün Netanyahu ile Gazze’deki savaş hakkında “çok iyi bir konuşma” yaptığını söylemiş ve Hamas’a yönelik 20 Ocak tarihine kadar rehineleri serbest bırakmaması halinde “kıyametin kopacağı” tehdidinde bulunmuştu. İsrail, 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de şiddetli hava saldırıları gerçekleştirirken on binlerce Filistinliyi katletmişti.