Ateşkes müzakeresi çöküşün eşiğinde

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Gazze’de İsrail’in katliamları sürerken ABD’li ve İsrailli yetkililer, ateşkes müzakerelerinin “çöküşün eşiğinde” olduğunu belirtti. Katar’ın başkenti Doha’daki ateşkes müzakerelerine “İsrail’e yönelik yeni katliamlara zemin hazırlayacağı” gerekçesiyle Hamas, BM ve uluslararası topluma, “İsrail terörünü ve Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurmaları” çağrısı yaptı.

Politico’ya konuşan iki ABD’li ve iki İsrailli kaynak ise müzakerelerin “çöküşün eşiğinde” olduğunu ve alternatif bir anlaşmanın bulunmadığını kaydetti. Yetkililer, mevcut anlaşma müzakerelerinin başarısız olmasının hem Gazze’de hem de Hizbullah ile çatışmayı tırmandıracağını söyledi.