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Ateşkes müzakeresi çöküşün eşiğinde

Dünya
  • 22.08.2024 04:00
  • Giriş: 22.08.2024 04:00
  • Güncelleme: 22.08.2024 04:00
Ateşkes müzakeresi çöküşün eşiğinde
İsrail yerinden edilenlerin sığındığı okulu vurdu. 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. (Fotoğraf: AA)

Dış Haberler

Gazze’de İsrail’in katliamları sürerken ABD’li ve İsrailli yetkililer, ateşkes müzakerelerinin “çöküşün eşiğinde” olduğunu belirtti. Katar’ın başkenti Doha’daki ateşkes müzakerelerine “İsrail’e yönelik yeni katliamlara zemin hazırlayacağı” gerekçesiyle Hamas, BM ve uluslararası topluma, “İsrail terörünü ve Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurmaları” çağrısı yaptı.

Politico’ya konuşan iki ABD’li ve iki İsrailli kaynak ise müzakerelerin “çöküşün eşiğinde” olduğunu ve alternatif bir anlaşmanın bulunmadığını kaydetti. Yetkililer, mevcut anlaşma müzakerelerinin başarısız olmasının hem Gazze’de hem de Hizbullah ile çatışmayı tırmandıracağını söyledi.

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