Ateşkes sonrası İsrail’den yeni karar: Kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırıldı

İsrail ordusu, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından İsrail'in kuzey bölgeleri hariç kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

İsrail İç Cephe Komutanlığı, yapılan durum değerlendirmesi neticesinde, bu sabah saat 06:00’dan itibaren geçerli olmak üzere kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından İsrail’in kuzey bölgeleri hariç yüz yüze eğitime izin verileceğini duyurdu.

Lübnan sınırındaki beldeler, işgal altındaki Golan Tepeleri, Hayfa kentinin sahil bölgesi yerleşimlerinde ise eğitim faaliyetlerinin yalnızca sığınaklarda gerçekleştirilmesine izin verildi.

Söz konusu bölgelerde sığınaklara yakın olması koşuluyla işyerlerinin açılabileceği, kapalı alanlarda 200 kişiye kadar, açık alanlarda ise 50 kişiye kadar toplantılara izin verileceği bildirildi.

İsrail’in geri kalanında ise neredeyse bütün kısıtlamalar kaldırılırken, yüz yüze eğitime ve işyerlerinin açılmasına izin verildi.

İsrail, ABD ile İran’a karşı başlattığı saldırılarla birlikte ülke genelinde kısıtlamalar getirmişti. 5 Mart'ta ise ekonomik durumun kötüleşmesi endişesiyle, İran'a başlattıkları saldırılar sonrası getirdiği kısıtlamalarda gevşemeye gidilmişti.