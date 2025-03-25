Ateşkes ve barış için daha çok yol var

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Ukrayna’daki savaşı bitirerek ilişkileri yeniden canlandırmak için son dönemde temasları artıran ABD ve Rusya arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki müzakereler başladı.

Görüşmede Karadeniz sularında çatışmaların durdurulması ve Ukrayna'da ateşkes ele alınacağı belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre görüşmede Karadeniz sularında çatışmaların durdurulması ele alındı. Böylece Karadeniz'in tüm kıyısı olan ülkeler için ticari gemi trafiğine açılması hedefleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz'ın önceki gün verdiği bilgiye göre heyetler Karadeniz'de ateşkesin yanı sıra, Ukrayna ve Rusya'nın “kontrol hattı” üzerinde de müzakereler yürütüyor. Bu kapsamda “doğrulama mekanizmaları, barış gücü çalışmaları, hattın var olan çizgilerde sabitlenmesi” de masada olacak. Waltz ayrıca kaçırılan çocukların iadesi gibi “güven artırıcı önlemlerin” de ele alınacağını söylemişti.

‘YOLUN BAŞINDAYIZ’

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Riyad’daki görüşmeye ilişkin Rusya ve ABD'nin savaşı sona erdirmek için bir çözüm yoluna gitme konusunda “ortak bir anlayışa” sahip olduğunu belirtti. “Henüz yolun başındayız” diyen Peskov “çözüme ilişkin hala üzerinde çalışılması gereken birçok farklı yön olduğunu” kaydetti.

Görüşmelerin gündeminde “Karadeniz tahıl anlaşmasının” olduğunu vurgulayan Peskov, “geçen sefer yerine getirilmeyen ülkemize yönelik oldukça büyük bir yükümlülükler kısmı vardı” dedi.

TAHIL ANLAŞMASI MASADA

Karadeniz tahıl anlaşmasını 2022’de imzalayan Rusya, Batı’nın kendisine verilen sözleri tutmadığı gerekçesiyle 2023’te çekilmişti.

Rus ordusunun, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın enerji unsurlarına saldırı düzenlememe emrini yerine getirdiğini kaydeden Peskov, “Durumu dikkatle takip ediyoruz. Amerikan meslektaşlarımızın da bunu takip etme ve analiz etme şansı var” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Ortdaoğu özel temsilcisi Steve Witkoff, “Bence Pazartesi günü Suudi Arabistan'da gerçek bir ilerleme göreceksiniz, özellikle de iki ülke arasında Karadeniz'deki gemilere yönelik bir ateşkes konusunda. Ve bundan sonra doğal olarak tam kapsamlı bir ateşkese doğru ilerleyecek” demişti.

Washington’ın “daha kapsamlı bir barış anlaşmasına yönelik bir adım” olarak değerlendirdiği görüşmeler, ABD’li yetkililerin önceki gün Riyad’da Ukrayna ile yaptığı toplantıların ardından geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, toplantı sonrası yaptığı açıklamada görüşmelerin “yapıcı” geçtiğini ve enerji sektörünün müzakerelerin odak noktası olduğunu belirtmişti.

Bloomberg'e göre ABD’nin 20 Nisan'a kadar kapsamlı bir ateşkes sağlanması için baskı yaptığı belirtildi. Ancak kaynaklar, Kiev ile Moskova'nın pozisyonları arasındaki büyük fark nedeniyle bu zaman çizelgesinin gecikebileceğini söyledi.

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‘ENERJİ ALTYAPISINA SALDIRILAR SÜRÜYOR’

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin açıklamalarına rağmen Rusya'daki enerji altyapılarına saldırmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın dün Krasnodar bölgesindeki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait uluslararası boru sisteminin altyapısına saldırı düzenlediği belirtildi. İHA’larla düzenlenen saldırının püskürtüldüğü aktarılan açıklamada, Ukrayna'nın 17 Şubat ve 19 Mart'ta da söz konusu altyapıya saldırılar düzenlediği kaydedildi.

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BATI’YA ÇAĞRI: MOSKOVA’YA BASKI YAPIN

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batılı ülkeleri Rusya'ya daha fazla baskı yapmaya çağırarak “ateşkesin sağlanmasının tek yolunun bu olduğunu” söyledi. Riyad’da ABD heyeti ile yapılan görüşmelerin “yapıcı” geçtiğini belirten Zelenski, ABD’nin 30 günlük ateşkes teklifini kabul ettiklerini ancak “savaşı uzatanın Rusya olduğunu” söyledi.