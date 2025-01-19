Ateşkes yürürlüğe girmedi: Gazze'den ilk görüntüler
On binlerce Filistinliyi katleden İsrail, Hamas’tan esir listeleri alınana kadar Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı ve saldırı tehdidinde bulundu. Filistinliler, Refah kentine dönmeye başladı.
İsrail, Hamas’tan esir listeleri alınana kadar Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirildi.
Hamas ise Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ederek, ilk grupta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesindeki gecikmeyi "teknik saha nedenlerine" bağladı.
GAZZE'DEN İLK GÖRÜNTÜLER
Gazze'de ateşkes belirsizliği sürerken, aylardır Gazze kent merkezine sığınan Filistinliler, Cela caddesi üzerinden Cibaliye bölgesine dönmeye başladı.
Han Yunus kentine sığınan Filistinliler de Refah kentine dönmeye başladı.