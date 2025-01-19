Ateşkes yürürlüğe girmedi: İsrail'den Gazze'ye saldırılar!

İsrail bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismi açıklanana kadar ateşkesin başlamayacağını açıklarken, Hamas esirlerin listesinin teslim edilememesinin sahadaki durumdan kaynaklandığını belirtti.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girmeden önce İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine saldırılarını sürdürdü.

Saldırılar sonucu yükselen dumanlar, İsrail'in Sderot bölgesinden görüntülendi.

SALDIRILARDA ÖLENLER VAR!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan sivillerin evlerini hedef aldı. Saldırı sonucu ölenler ve yaralananlar Gazze kentindeki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirildi.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun binalara tuzak yerleştirmesi sonucu evlerine geri dönen Filistinlilerin saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

Filistinli sağlık kaynaklarının AA'ya yaptığı açıklamaya göre, İsrail helikopterinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki, Refah kentinin batısında yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadırı bombalaması sonucu 4 Filistinli yaralandı.

Ateşkesle ilgili belirsizlik sürerken İsrail, Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Sitafavi ve El-Kerame bölgeleri ile Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerini yoğun topçu bombardımanın tabi tuttu.

İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nin güneyinde Filistinlilerin ev ve arazilerine de ateş açıldı.

Son birkaç saatte İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyi, Refah'ın doğusu ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinlilerin yerleşim alanlarını bombalamasında artış yaşandığı ifade edildi.

Han Yunus kentinde de yoğun top atışları gerçekleştiren İsrail ordusunun, Deyr el-Belah kentinde düzenlediği hava saldırıları yangınlara neden oldu.

Görgü tanıkları, Refah kentinde devam eden topçu ve hava saldırılarının yanı sıra İsrail askeri araçlarının kent merkezinden Mısır sınırı boyunca, Philadelphi Koridoru'na doğru hareket ettiğini paylaştı.

10 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bubi tuzakla bir evi patlatması sonucu 10 Filistinli yaralandı.

Yaralıların durumuna ilişkin detaylı verilmedi.

İSRAİL ORDUSU: SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail, sabah yürürlüğe girmesi gereken ateşkese rağmen, Gazze Şeridi’nde hava ve topçu saldırılarına devam ettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin ve savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde ve orta kesiminde bir dizi hedefe saldırı düzenlediği belirtildi.

9 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail'in ateşkes gününde Gazze'de düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

NETANYAHU'DAN TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirildi.

Maariv'e konuşan İsrailli bir kaynak, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesi "ateşkes uygulamaya girene kadar kendilerine teslim edilmezse İsrail'in geri durmayacağı" tehdidinde bulundu.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas ise Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ederek, ilk grupta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesindeki gecikmeyi "teknik saha nedenlerine" bağladı.

"Hamas ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ediyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, "ilk grupta serbest bırakılacak isimlerin (İsrailli esirlerin) tesliminin sahadaki teknik nedenlerden dolayı geciktiği" kaydedildi.