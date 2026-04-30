Ateşkese rağmen Lübnan'a saldıran İsrail bir askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’ın güneyinde Hizbullah saldırısında bir askerinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesinde konuşlu İsrail askerlerine yönelik iki insansız hava aracı (İHA) fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, İHA saldırısında Golani Tugayı'ndan çavuş rütbesinde bir askerin öldüğü, bir diğerinin ise yaralandığı bildirildi.

Hizbullah'ın fırlattığı ilk İHA’nın engellendiğine dikkat çekilen açıklamada, diğerinin ise askerlerin çok yakınına isabet ettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun yaralılar tahliye edilirken Hizbullah altyapısına yönelik saldırı gerçekleştirdiği de belirtildi.

Hizbullah yaptığı açıklamada, Kantara beldesinde iki İsrail tankını İHA’larla hedef aldığını duyurmuştu.