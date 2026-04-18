Ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılar sürüyor: Hizbullah üyeleri hedef alındı

İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Hizbullah mensuplarını hedef aldığını öne sürerek son 24 saatte Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, perşembe gece yarısı yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes sonrası son 24 saatte ilk kez Lübnan'a saldırı yaptığını bildirdi.

Açıklamada, "Sarı Hat" olarak isimlendirilen Lübnan'ın güneyinde işgal altında tutulan bölgeye Hizbullah mensuplarının yaklaştığı ileri sürüldü.

SİYASİ KADEMENİN DİREKTİFLERİYLE SALDIRI DÜZENLENİYOR

Hizbullah mensuplarının İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu iddiasına yer verilen açıklamada, ateşkes sonrası İsrail ordusunun havadan ve karadan Lübnan’ın güneyinde çeşitli bölgelere saldırılar yaptığı belirtildi.

Sahadaki İsrail birliklerini desteklemek amacıyla topçu ateşi açıldığına dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah altyapısının vurulduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun, siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda saldırıları yürüttüğünün altı çizildi.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.