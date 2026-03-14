Ateşkese rağmen saldırı sürüyor: Gazze can kaybı yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 234'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 7 Filistinlinin naaşı ile 13 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

ENKAZ ALTINDAN 756 CESET ÇIKARILDI

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 658 kişinin öldüğü, 1754 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 756 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 1 Mart'tan bu yana tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 91 kişinin daha eklendiği aktarıldı.